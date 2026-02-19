Extremadura impulsa un plan propio de internacionalización ante la exclusión de sus empresas del Plan ICEX 500 Plus del Ministerio

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha trasladado durante el Pleno Interterritorial de Internacionalización, presidido por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que el Gobierno de María Guardiola ha implementado su propio programa de internacionalización, para las empresas afectadas por los aranceles de EEUU, al quedarse fuera del Plan ICEX 500 Plus.

Santamaría ha explicado que "hasta donde conoce el Ejecutivo regional, ninguna empresa extremeña ha podido beneficiarse del Plan ICEX 500 Plus, al tratarse de compañías que no alcanzan los niveles de facturación exigidos en el mercado estadounidense". Esta circunstancia llevó al Gobierno de Extremadura a desplegar un plan propio de internacionalización, centrado en la diversificación de mercados.

Este plan autonómico ha supuesto un incremento del 136¿% en las ayudas a la internacionalización, la puesta en marcha de líneas de financiación por valor de 45 millones de euros, la formación de agentes de comercio exterior para su incorporación a empresas extremeñas y la concesión de ayudas específicas para facilitar dicha incorporación. Además, se ha potenciado la oficina de Extremadura en Miami y se ha trabajado activamente en la diversificación hacia 11 países y 23 mercados.

Como resultado de estas medidas, y a pesar de la disminución global de las exportaciones a Estados Unidos, Extremadura ha logrado diversificar sus destinos comerciales. De este modo, entre enero y noviembre de 2025 las exportaciones extremeñas han alcanzado los 3.765 millones de euros, una cifra que supone récord histórico, frente a los 3.330 millones registrados en todo el año 2024.

DEMANDAS PRIORITARIAS PARA EXTREMADURA

El consejero ha trasladado tres demandas prioritarias para Extremadura. En primer lugar, ha manifestado la preocupación del Ejecutivo regional por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, subrayando la necesidad de defender los intereses de agricultores y ganaderos extremeños. En este sentido, se ha mostrado escéptico y ha exigido que "las cláusulas de salvaguarda se apliquen con agilidad, garantizando la reciprocidad y la trazabilidad, de manera que se compita en igualdad de condiciones en materia de bienestar animal, seguridad alimentaria y uso de fertilizantes".

En segundo lugar, Santamaría ha insistido en la urgencia de impulsar el despliegue de la red eléctrica y de licitar los puntos de consumo, actualmente insuficientes y que están estrangulando el desarrollo industrial de la región.

Por último, en relación con el plan de refuerzo de la vigilancia de mercado planteado recientemente por el Ministerio, el consejero ha solicitado que cuente con cogobernanza de las comunidades autónomas, que dispondrán de un plazo de 15 días para realizar aportaciones, y que vaya acompañado de recursos económicos y humanos suficientes, para evitar una sobrecarga administrativa a los gobiernos regionales y garantizar una vigilancia eficaz del mercado.