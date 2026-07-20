Extremadura firma una destacada actuación en la Olimpiada Internacional de Biología celebrada en Lituania

Alumnos de Biología de Extremadura han cerrado una destacada actuación en la 37ª edición de la Olimpiada Internacional de Biología que ha concluido este fin de semana en Vilna (Lituania).

La cita ha reunido durante una semana a los mejores estudiantes preuniversitarios de Biología del Mundo, alcanzando los 312 participantes procedentes de 82 países y territorios.

La delegación española --compuesta por cuatro participantes-- ha cerrado su participación con unos resultados positivos, con tres medallas de bronce (dos logradas por alumnos de Extremadura y una por un estudiante de Madrid). De esta manera, España se ha situado entre los países con mejor rendimiento de la competición, según ha resaltado la representación de la delegación en un comunicado.

Los alumnos que han logrado los 'bronces' han sido Amelia Alesón, que acaba de terminar el Bachillerato en el IES Bárbara de Braganza de Badajoz y va a comenzar estudios de Medicina en la Universidad de Extremadura; Antonio Monge, que ha finalizado sus estudios de Bachillerato en el Colegio Salesiano María Auxiliadora de Mérida, y va a comenzar también Medicina; y Santiago Requero, procedente de Madrid, que va a iniciar estudios de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid.

La delegación española se ha completado con Martín Serrano, de Murcia, y los delegados docentes de la Olimpiada Española de Biología (OEB) y miembros del jurado, los profesores Raquel Ortells Bañeres y Javier Fernández-Portal Díaz del Río.

VARIOS MESES DE COMPETICIÓN

El camino hasta la Olimpiada Internacional de Biología comenzó varios meses antes, con las fases autonómicas celebradas en toda España. En el caso de los integrantes de la delegación española, el proceso se inició en las olimpiadas de Extremadura y Madrid, donde fueron seleccionados y preparados para participar en la Olimpiada Española de Biología, celebrada el pasado mes de marzo en la Universidad de Cantabria, en Santander.

Durante la fase nacional fueron elegidos los estudiantes que representarían a España en el certamen internacional de Vilna. Antes de desplazarse a Lituania, la delegación completó una semana de preparación intensiva en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, donde profundizó en los contenidos teóricos y prácticos propios de una competición científica de este tipo.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha financiado tanto la preparación de los estudiantes como los gastos de desplazamiento, inscripción y participación de la delegación española en la olimpiada.

OLIMPIADA INTERNACIONAL DE BIOLOGÍA

La Olimpiada Internacional de Biología reúne cada año a los cuatro mejores estudiantes seleccionados en las olimpiadas nacionales de cada país. Más allá de la competición, el encuentro persigue fomentar la cooperación científica internacional, el intercambio cultural y el interés de los jóvenes por las ciencias biológicas y biomédicas.

La competición se estructura en dos grandes pruebas que tienen el mismo peso en la clasificación final. Por un lado, un examen teórico compuesto por preguntas de alta complejidad sobre genética, biología molecular, bioquímica, fisiología animal y vegetal, ecología, evolución, microbiología y bioinformática.

Por otro, un examen práctico, considerado uno de los elementos distintivos de la olimpiada, en el que los participantes deben resolver experimentos reales de laboratorio, analizar muestras biológicas, interpretar resultados experimentales y aplicar técnicas propias de la investigación científica. La puntuación final se obtiene combinando al 50% los resultados de ambas pruebas.

Además de los exámenes, los estudiantes participaron en un intenso programa científico y cultural que incluyó visitas al Centro de Ciencias de la Vida de la Universidad de Vilna, encuentros con investigadores, actividades de divulgación y recorridos por algunos de los principales enclaves históricos de Lituania.