Extremadura explora nuevos mercados turísticos en Europa y pone su foco en Polonia

La Junta de Extremadura y Turespaña han organizado un viaje de periodistas de Polonia para dar a conocer la región en ese país de 38 millones de habitantes.

Durante cuatro días, estos representantes de medios de turismo, ocio y cultura visitan ciudades y pueblos monumentales y descubren el patrimonio histórico, la gastronomía y los vinos extremeños. Su itinerario incluye también el Parque Nacional de Monfragüe, uno de los principales destinos de naturaleza de España, y una visita a una bodega.

Con este viaje de prensa, la Dirección General de Turismo de la Junta busca diversificar los mercados emisores y promocionar la región en destinos no tradicionales. Actualmente, el flujo de viajeros internacionales a Extremadura está liderado por mercados como Portugal, Francia, Reino Unido o Alemania.

Como refleja Turespaña en su informe 'Ficha ejecutiva de Polonia - mayo de 2026', la llegada de turistas de este país al mercado español está experimentando un fuerte crecimiento, lo que representa una oportunidad para Extremadura. En 2025, algo más de tres millones de turistas polacos visitaron el país, un 23% más que el año anterior, generando un gasto de 4.000 millones de euros. De esta forma, Polonia ocupa el décimo lugar del ranking de turistas internacionales en España.

En cuanto a Extremadura, la Junta resalta en un comunicado que, en los últimos meses, ha organizado y participado en acciones que pretenden diversificar la procedencia de los viajeros y ampliar la oferta turística. En esta estrategia de internacionalización se inscriben, por ejemplo, reuniones con turoperadores estadounidenses y canadienses en Montreal (Canadá) y la visita de profesionales del turismo de golf de Suiza.