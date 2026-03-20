"Extremadura es el destino preferido para muchos cazadores españoles", destacaba el Consejero en la mayor feria cinegética de España

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura en funciones, Francisco Ramírez, ha intervenido este jueves en la inauguración de la XIII Cinegética+SIC, la mayor feria de caza de España, que se celebrará hasta el próximo domingo en IFEMA (Institución Ferial de Madrid) y en la que la Junta de Extremadura tiene un stand.

"Los datos certifican que el destino cinegético Extremadura es uno de los preferidos para muchos cazadores españoles", ha afirmado el consejero durante la inauguración, en la que también han intervenido su homólogo madrileño y el presidente del Senado, Pedro Rollán, además de responsables del certamen y de IFEMA.

Entre las cifras que avalan el tirón de Extremadura entre los cazadores, destacan las de la oferta pública de caza de la comunidad autónoma para la temporada 2026/27, que ha recibido 8.010 solicitudes, una cantidad un 40% superior a la media del último lustro. Del total de solicitantes, un 42% no residen en Extremadura sino en otras comunidades. Los adjudicatarios podrán cazar en ocho espacios cinegéticos de gestión pública, entre ellos las reservas regionales de caza de Cijara y La Sierra, esta última en Gredos y considerada uno de los referentes mundiales para la caza del macho montés.

Además, la región figura entre los tres destinos cinegéticos habituales para los cazadores de Asturias, País Vasco, Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León, según un reciente estudio de la Fundación Artemisan y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

3,5 MILLONES DE HECTÁREAS PARA CAZAR

Francisco Ramírez ha recordado que la caza está permitida en el 82% de las 4,2 millones hectáreas de Extremadura, una región con casi 50.000 licencias en vigor, 3.200 cotos -entre sociales y deportivos repartidos casi a partes iguales- y en la que el sector cinegético mueve en torno a 400 millones de euros.

Precisamente estos días, la Junta de Extremadura lidera un frente común de nueve comunidades autónomas (Extremadura, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia) que rechazan la postura del Gobierno de España favorable a restringir la caza de la codorniz. Así se lo han hecho saber al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mediante una carta fechada el pasado día 13 en Mérida y firmada por los nueve consejeros competentes en materia de caza.

El programa de actividades del stand de la Junta de Extremadura en Cinegética+SIC (Safari Club Internacional) acogerá distintas actividades. El viernes tomará el protagonismo la asociación Jocaex (Jóvenes Cazadores Extremeños) con una charla sobre relevo generacional en la caza. Además, la red de Hospederías de Extremadura presentará su menú de caza, que durante la temporada cinegética se puede disfrutar en sus ocho hoteles de cuatro estrellas repartidos por toda la comunidad autónoma. El sábado habrá una demostración sobre el proceso de homologación de trofeos y una actividad de dibujo para niños, además de un 'show cooking' que se repetirá el domingo.