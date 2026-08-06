Extremadura destina 600.000 euros en ayudas para la vacunación voluntaria de ovinos frente a la lengua azul

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado este miércoles el decreto que establece la convocatoria única de subvenciones destinadas a fomentar la vacunación voluntaria de ovinos frente a la lengua azul, con un presupuesto de 600.000 euros.

La convocatoria corresponde al ejercicio 2026 y busca reforzar la prevención sanitaria en las explotaciones ganaderas de la región, ha destacado la Junta en nota de prensa.

Podrán solicitar estas ayudas las personas y entidades titulares de explotaciones ovinas inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas, Identificación y Trazabilidad Animal (BADIGEX), siempre que cumplan los requisitos establecidos en el decreto.

Estos requisitos son haber aplicado vacunas autorizadas antes del 1 de septiembre de 2026, registrar la aplicación en BADIGEX en un plazo máximo de 15 días hábiles y adquirir las dosis en establecimientos autorizados.

La administración verificará además que las personas beneficiarias estén al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

La subvención cubrirá cada dosis aplicada, con importes fijados por serotipo: 1,13 euros para el serotipo 1; 2,00 euros para el serotipo 3; 0,64 euros para el serotipo 4 y 0,61 euros para el serotipo 8. En el caso de vacunas bivalentes o trivalentes, la cuantía se calculará de forma desagregada. En ningún caso la ayuda podrá superar el coste real de adquisición sin IVA.

El plazo de presentación de solicitudes se abre este jueves, 6 de agosto, y se cerrará el 30 de septiembre, y dichas solicitudes deberán tramitarse a través de la plataforma ARADO.