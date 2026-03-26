Extremadura cuenta con 55 empresas certificadas como socialmente responsables

La directora general de Trabajo en funciones, Pilar Bueno Espada, ha destacado que la región cuenta en estos momentos con 55 empresas certificadas como socialmente responsables.

En este sentido, ha valorado la evolución positiva del compromiso empresarial en la región, ya que la cifra de empresas que cuentan con este reconocimiento se ha incrementado más del doble desde 2020.

Estas organizaciones benefician de manera directa a más de 8.200 trabajadores, lo que refleja un "cambio profundo" en la cultura empresarial hacia modelos "más éticos, sostenibles y competitivos"

Bueno Espada ha participado este miércoles en las 'Jornadas de Responsabilidad Social Empresarial-Liderazgo empresarial con impacto real', organizadas en Zafra por Deutz Business School y el Grupo Inprex, donde ha subrayado que la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha consolidado como una "herramienta estratégica" para la competitividad de las pequeñas y medianas empresas extremeñas.

Durante su intervención, la directora general ha recordado que la RSE "no es un coste, sino una inversión inteligente", capaz de mejorar la reputación, la eficiencia, la atracción de talento y el acceso a ayudas y subvenciones públicas.

Asimismo, ha destacado que las empresas que integran prácticas responsables están mejor preparadas para responder a las nuevas exigencias regulatorias, sociales y de mercado.