Extremadura, la cuarta región con más licitaciones de obras desiertas en 2026 con un 9,4 %

Extremadura es la cuarta región con más licitaciones de obras desiertas en lo que va de año, el 9,4 %, debido a los sobrecostes que ha provocado el conflicto en Oriente Medio.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha detectado que en lo va de año han quedado desiertas en España, como mínimo, 1.130 licitaciones que impiden iniciar obras por importe superior a los 707 millones, por ese motivo.

El presidente de la patronal de la construcción, Pedro Fernández Alén, ha explicado en una rueda de prensa que el ritmo mensual al que las licitaciones están quedando desiertas es un 16 % superior al registrado tras la guerra en Ucrania, lo que equivale a una media de 188 licitaciones desiertas al mes.

El daño económico por las obras que no han podido iniciarse este año también es mayor y en seis meses supera los 700 millones, lo que equivale al 80 % del importe registrado en el análisis anterior, de 12 meses.

Según sus datos, el 82 % corresponden a contratos con un presupuesto base de licitación inferior a 500.000 euros, aunque el importe medio alcanza los 700.000 euros.