Extremadura, cuarta región donde más caen las ventas de vehículos en enero

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos alcanzaron las 692 unidades en enero en Extremadura, lo que supone un 10,2 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior y el cuarto mayor descenso de todas las comunidades autónomas, solo por detrás de Comunidad Valenciana (-31%), Canarias (-23,2%) y Asturias (-15%).

En el lado contrario, lo mayores ascensos se registraron en La Rioja (23,2%) y Cantabria (17,8%). En España, en los primeros 31 días de 2026 se llegaron a 73.103 unidades, un incremento del 1,1% respecto al primer mes de 2025, según cifras difundidas este lunes por asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

De los 692 vehículos matriculados en Extremadura, 158 eran de gasolina (-38,76%), 24 eran diesel (-27,27%) y 510 del resto de combustibles.

En concreto, se matricularon 306 híbridos (+114%), 119 híbridos enchufables (+205%) y 47 eléctricos (2,17%).