Extremadura continúa en alerta por lluvias, las más cuantiosas se registrarán en el norte cacereño

El 112 de Extremadura continúa en alerta este miércoles por lluvias, con la alerta amarilla activa en el norte de la provincia de Cáceres. A lo largo de esta madrugada se ha seguido trabajando en solventar las incidencias por las intensas lluvias caídas, con especial atención en la localidad de Santa Amalia, la zona regable del Canal de Orellana y en Madrigalejo.

El 112 ha recibido 4.514 llamadas y gestionado un total de 754 incidentes, al menos 355 de ellos relacionados con la fenomenología meteorológica. Las actuaciones que se han llevado a cabo han sido asistencias técnicas motivadas por la necesidad de achiques, limpieza de calzada, presencia de balsas o saltos de agua en la calzada, corte de carreteras o rescate de personas atrapadas, sin tener que lamentar personas heridas.

Desde la Junta de Extremadura se recomienda máxima precaución si se realizan desplazamientos en vehículos y evitarlos si fuera posible. Asimismo, se pide prudencia, ya que durante la jornada de hoy miércoles se esperan lluvias en la región.

SITUACIÓN CARRETERAS

En relación a las carreteras de la región que permanecen cortadas, serían la N-523 Cáceres-Badajoz, la CC-174 Zarza la Mayor a límite Portugal por balsa de agua, la CC-13.1 (Granja a N-630) por balsas de agua. La CC-13.2 de Zarza Granadilla a EX205, también por balsas de agua. La CC-62 (Aliseda-Brozas) km. 12’00, en el termino municipal de Aliseda, por desbordamiento del río Salor. La CC-128 de EX208 a Monroy y la EX372 de Ceclavín a Zarza la Mayor tiene desprendimiento de rocas, un carril habilitado. Mientras en la provincia de Badajoz el Badén de Talavera está abierto, mientras los de Torremayor y El Torviscal permanecen cerrados.

Además, la EX 209 (Badajoz-Montijo) quedando expedita la vía hacia la localidad de Mérida, manteniéndose cortada hacia Badajoz a la altura del km 33 y 17,500 con señalización por mantenimiento por saltos de agua. La N430 (Valdivia) Salto de agua en la nacional a la altura de la localidad. Cortada y señalizada por mantenimiento. La Ex 325 (Cruce río Zapatón-Villar del Rey) se ha restablecido la circulación quedando expedita la vía. También la Ex 327 (Montijo-La Roca) se va restablecido la circulación quedando la vía expedita. La EX 214 (La Roca-La Nava) se ha restablecido la circulación quedando la vía expedita. La EX 316 (Valdecaballeros-Castilblanco) se ha restablecido la circulación quedando la vía expedita. La BA 157 (Villa del Rey-Pueblo de Obando) queda abierta la vía restableciendo la circulación.

Cortadas por inundación también la N-523 (Cáceres-Badajoz) cortada entre km 9 y 80. Corte en km 81 sentido Badajoz y salida de Badajoz cortada en el km 82. En la EX-110* (San Vicente Alcántara-Badajoz) se puede pasar con precaución en Km 56 y 57 existen saltos de agua pero permiten el paso Sentido San Vicente cortada en el acceso desde la N-523 Sentido Badajoz cortada en acceso a Gévora. La EX-316 cortada en el km 16,800, entre Castiblanco y Valdecaballeros y la EX-214 en numerosos puntos se circula en un carril por balsas de agua laterales, circular con precaución. Además en la N-523 está cortada en el km 45 por el socavón y está cortada esta vía en el salida de Badajoz entre los km 83 y 80 por inundación.