Extremadura cierra Fitur 2026 con “buenas sensaciones”

Extremadura concluye su participación en Fitur con un balance “muy positivo” y una imagen reforzada como destino de lujo silencioso, una propuesta centrada en experiencias auténticas, sostenibles y alejadas de la masificación turística. Así lo ha valorado la delegación regional tras una edición marcada por una intensa agenda profesional y una gran afluencia de público.

Uno de los objetivos principales de la presencia extremeña en Fitur ha sido atraer al turismo internacional. Bazaga ha subrayado que la región ha puesto el foco en la calidad, la tranquilidad y la autenticidad como factores diferenciales frente a otros destinos. “Hemos mantenido reuniones muy relevantes con responsables de turismo de destinos estratégicos para nosotros como Nueva York, México y Reino Unido”, ha explicado Bazaga, quien también ha detallado que los equipos técnicos han celebrado 21 reuniones con oficinas internacionales de Turespaña, además de otros contactos para abrir nuevas vías de colaboración.

El pabellón 7, donde se ubicaba el stand de Extremadura, recibió más de 100.000 visitantes durante los tres primeros días de feria. La oferta turística, el patrimonio cultural y, especialmente, la gastronomía extremeña fueron algunos de los grandes reclamos para el público. Entre las novedades más llamativas de este año, la cascada decorativa y el coche de rally se convirtieron en uno de los espacios más fotografiados de toda la feria: más de 7.000 imágenes tomadas por visitantes, según apunta Bazaga.

La gastronomía volvió a ser protagonista con productos como el jamón ibérico, el aceite, los quesos y la patatera, que despertaron una “gran expectación” entre profesionales y visitantes.