Extremadura cierra el año 2025 como la región con menor periodo medio de pago a proveedores, con 12,97 días

Todas las administraciones públicas redujeron sus plazos medios de pago a proveedores a cierre de 2025 y se mantuvieron dentro del plazo máximo legal de 30 días, con Extremadura como la región con el menor plazo (12,97 días) y la Diputación de Badajoz, la segunda entre las administraciones locales (3,17 días).

Por su parte, la Diputación de Cáceres pagó a sus proveedores en 13,67 días, según el dato de diciembre de 2025, mientras que los ayuntamientos de Mérida, Badajoz y Cáceres lo hicieron en 15,54; 27,27 y 24,97 días, respectivamente.

Según los datos del Ministerio de Hacienda, esto supone, en cuanto a la región extremeña, un aumento en 1,53 días del plazo medio de pago a proveedores en relación al mes de noviembre.