Extremadura baja por primera vez de las 60.000 personas desempleadas y supera las 431.000 afiliaciones a la Seguridad Social

La secretaria general de Empleo, María José Nevado, ha informado hoy de que Extremadura finalizó julio con 59.768 personas desempleadas, el menor dato de paro registrado de la serie histórica y la primera vez que la comunidad autónoma se sitúa por debajo de las 60.000 personas inscritas como demandantes de empleo.

Los datos publicados este martes reflejan además una reducción de 767 desempleados respecto al mes anterior, un descenso del 1,3 por ciento, y de 5.042 personas en comparación con julio de 2025, lo que supone una bajada interanual del 7,78 por ciento.

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital señala que Extremadura fue una de las tres comunidades autónomas en las que descendió el paro durante julio y la segunda donde más se redujo el desempleo tanto en términos mensuales como interanuales.

La evolución del mercado laboral extremeño presenta además una reducción del paro superior a la media nacional y un comportamiento más favorable que el registrado en el conjunto del país.

LAS MUJERES CONCENTRAN LA REDUCCIÓN MENSUAL DEL DESEMPLEO

El empleo femenino vuelve a registrar los datos más positivos. Durante julio, 773 mujeres abandonaron las listas del paro, mientras que el desempleo masculino permaneció prácticamente estable.

En términos interanuales, el número de mujeres desempleadas se redujo en 3.321 personas, un 8 por ciento menos que hace un año. Entre los hombres, la reducción fue del 7,5 por ciento.

También destaca la evolución del desempleo juvenil. El paro entre los menores de 30 años descendió un 3,3 por ciento durante el último mes. Por edades, la mayor reducción interanual corresponde a los mayores de 45 años, con una bajada del 8,5 por ciento.

Los desempleados de larga duración continúan registrando una evolución más favorable que la media regional. En el último año han salido de las listas del paro 3.293 personas de este colectivo, lo que supone una reducción del 11,2 por ciento. Solo durante julio el descenso fue de 688 personas.

Por sectores, la reducción mensual del desempleo se concentra principalmente en los servicios y la industria. Dentro de los servicios destacan las actividades vinculadas a la hostelería, el transporte, los servicios sanitarios y la administración pública. La industria registró una caída del paro del 3,6 por ciento, impulsada principalmente por la actividad manufacturera.

La contratación también mantiene una evolución positiva. Durante julio se firmaron 41.773 contratos, un 7 por ciento más que en el mismo mes del año anterior. En los siete primeros meses del año se acumulan 229.851 contratos, un 4,8 por ciento más que en el mismo periodo de 2025.

RÉCORD HISTÓRICO DE AFILIACIÓN Y MÁXIMO DE MUJERES COTIZANTES

La afiliación a la Seguridad Social alcanzó en julio una media de 431.070 personas, la cifra más elevada registrada hasta la fecha en Extremadura y la primera vez que se supera la barrera de las 430.000 afiliaciones.

Respecto al mes anterior, la afiliación aumentó en 2.125 personas, un 0,5 por ciento más. En comparación con julio de 2025, el incremento fue de 5.253 afiliados, equivalente a un crecimiento del 1,23 por ciento.

Entre estos datos destaca también un nuevo máximo histórico de afiliación femenina. Por primera vez, más de 200.000 mujeres cotizan a la Seguridad Social en Extremadura.

Por su parte, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos alcanzó los 82.185 afiliados, con 490 más que hace un año, constituyendo el mejor dato para un mes de julio de toda la serie histórica.

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital considera especialmente relevantes tres indicadores: el descenso del paro por debajo de las 60.000 personas por primera vez en la historia, la reducción de más de 5.000 desempleados en el último año y el récord de afiliación a la Seguridad Social, con más de 431.000 afiliados y más de 200.000 mujeres cotizantes en la región.