Extremadura activa la gratuidad de las licencias de caza y pesca

La Junta de Extremadura ha hecho efectiva desde este miércoles la gratuidad de las licencias de caza y pesca en la región. La entrada en vigor de esta medida facilita que miles de aficionados puedan renovar sus permisos sin coste alguno.

El impacto económico que suponen las actividades cinegética y piscícola en Extremadura supera los 400 millones de euros. En este sentido, desde el Gobierno regional, la directora general de Caza, Pesca, Acuicultura, Tauromaquia y Medio Natural, Mercedes Mazo, ha destacado el importante respaldo que esta iniciativa supone para el sector.

La medida beneficiará a todos los cazadores y pescadores, independientemente de su lugar de residencia, ya que cualquier persona podrá solicitar la licencia extremeña sin coste. Con ello, la Junta busca también reforzar la atracción de aficionados de otras comunidades y países, impulsando el turismo cinegético y la actividad económica asociada.

En Extremadura actualmente hay en vigor 128.781 licencias de caza y 154.410 licencias de pesca.