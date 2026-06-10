TURISMO

La exconsejera de Turismo de la Junta Victoria Bazaga será la pregonera de la fiesta 'De la Luna al Fuego' de Zafra 2026

En pocos días, se llevará a cabo la presentación oficial del programa de actividades de la festividad, que se desarrollará en distintos espacios públicos del casco histórico, con especial protagonismo de las plazas Grande y Chica y el Parador de Zafra, del viernes 19 al domingo 28 de junio.

Redacción

Extremadura |

La exconsejera de Turismo de la Junta Victoria Bazaga será la pregonera de la fiesta 'De la Luna al Fuego' de Zafra 2026
La exconsejera de Turismo de la Junta Victoria Bazaga será la pregonera de la fiesta 'De la Luna al Fuego' de Zafra 2026 | Ayto. Zafra

La empresaria y exconsejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, serña la pregonera de la fiesta 'De la Luna al Fuego' de Zafra (Badajoz) 2026.

De este modo lo ha anunciado el alcalde de dicha localidad, Juan Carlos Fernández, durante la presentación este martes del cartel anunciador de la fiesta.

Se trata de una obra firmada por el diseñador gráfico Jesús Manuel Rayego 'Muma', de lenguaje geométrico, moderno y contemporáneo que culmina una etapa marcada por la reinterpretación de los lenguajes visuales tradicionales de ediciones precedentes y da paso a esta nueva línea gráfica.

Además, en pocos días, se llevará a cabo la presentación oficial del programa de actividades de la festividad, que se desarrollará en distintos espacios públicos del casco histórico, con especial protagonismo de las plazas Grande y Chica y el Parador de Zafra, del viernes 19 al domingo 28 de junio, indica en nota de prensa el consistorio segedano.

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