Eurocaja Rural lanza una línea de financiación especial para los afectados por los incendios

Eurocaja Rural ha puesto en marcha una línea de financiación especial dirigida a las personas, familias, autónomos, empresas, agricultores y ganaderos afectados por los incendios que están desarrollándose en distintos puntos del país, de manera significativa en estos momentos en Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid o las provincias de Ávila y Castellón.

Con esta medida, la entidad quiere contribuir a que quienes hayan sufrido daños personales o materiales puedan afrontar sus necesidades más inmediatas y avanzar en la recuperación de sus viviendas, negocios, explotaciones y bienes afectados.

La línea de financiación se estudiará de manera individualizada, atendiendo a la situación y a las necesidades concretas de cada persona o actividad económica. Los profesionales de Eurocaja Rural ofrecerán un acompañamiento cercano y personalizado durante todo el proceso.

Atención telefónica activa en todas las oficinas afectadas

Con el objetivo de facilitar la comunicación y evitar desplazamientos innecesarios, la atención telefónica de todas las oficinas de Eurocaja Rural ubicadas en las zonas afectadas permanece plenamente activa.

Los clientes que necesiten realizar alguna consulta, solicitar información, comunicar una incidencia o recibir asesoramiento podrán contactar directamente con su oficina habitual y ser atendidos.

La entidad está trabajando para garantizar la continuidad de la atención y ofrecer una respuesta ágil y cercana a todas las personas que puedan necesitar apoyo en estos momentos.

Atención de los siniestros

Asimismo, las compañías aseguradoras con las que trabaja Eurocaja Rural se encuentran operativas para atender las comunicaciones y tramitar los siniestros relacionados con los incendios.

Los clientes podrán contactar con su oficina para recibir orientación sobre los pasos necesarios, la documentación requerida y los canales disponibles para comunicar los daños sufridos.

Eurocaja Rural y las compañías aseguradoras colaboradoras están coordinadas para facilitar la atención de los expedientes y acompañar a los afectados durante la gestión de sus siniestros.

La entidad financiera refuerza de este modo la atención que proporciona diariamente de forma presencial y también telefónica en su amplia red comercial, así como la coordinación que mantiene con las compañías aseguradoras con las que trabaja, con la finalidad de ayudar a sus clientes en los procesos de recuperación y a retomar cuanto antes su actividad habitual.

Compromiso con las personas y el territorio

Eurocaja Rural quiere trasladar su cercanía y solidaridad a todas las personas afectadas, así como su reconocimiento a los servicios de emergencia, bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, profesionales sanitarios, voluntarios y administraciones que están trabajando para proteger a la población y controlar los incendios.

La entidad mantiene un firme compromiso con los territorios en los que está presente y, especialmente, con las zonas rurales, su tejido productivo y las personas que viven y trabajan en ellas.

En situaciones especialmente difíciles como esta, Eurocaja Rural refuerza su vocación de servicio y pone todos sus medios a disposición de sus clientes para escucharlos, acompañarlos y ayudarlos a recuperar la normalidad.

Las personas interesadas en recibir información sobre esta línea de financiación, comunicar un siniestro o realizar cualquier otra gestión pueden contactar telefónicamente con su oficina habitual de Eurocaja Rural.