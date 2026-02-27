SUCESOS

Estudian como posible accidente laboral una caída de altura de un hombre de 39 años que ha resultado herido en Jaraicejo

El herido ha sufrido policontusiones, un trauma craneal con herida abierta e inflamación y un trauma en el hombro, ha sido trasladado por una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud al Hospital Universitario de Cáceres.

Redacción

Extremadura |

Estudian como posible accidente laboral una caída de altura de un hombre de 39 años que ha resultado herido en Jaraicejo
Estudian como posible accidente laboral una caída de altura de un hombre de 39 años que ha resultado herido en Jaraicejo | HUC

Un hombre de 39 años de edad ha resultado herido de carácter 'menos grave' al sufrir una caída de altura este jueves, 26 de febrero, en la localidad cacereña de Jaraicejo.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, el incidente, que está pendiente de determinar el carácter laboral del mismo, ha tenido lugar sobre las 15,00 horas.

El herido ha sufrido policontusiones, un trauma craneal con herida abierta e inflamación y un trauma en el hombro, ha sido trasladado por una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud al Hospital Universitario de Cáceres.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer