Estudian como posible accidente laboral una caída de altura de un hombre de 39 años que ha resultado herido en Jaraicejo

Un hombre de 39 años de edad ha resultado herido de carácter 'menos grave' al sufrir una caída de altura este jueves, 26 de febrero, en la localidad cacereña de Jaraicejo.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, el incidente, que está pendiente de determinar el carácter laboral del mismo, ha tenido lugar sobre las 15,00 horas.

El herido ha sufrido policontusiones, un trauma craneal con herida abierta e inflamación y un trauma en el hombro, ha sido trasladado por una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud al Hospital Universitario de Cáceres.