Esther Gutiérrez: “Europa no puede diseñar la cohesión territorial sin escuchar a quienes gestionamos desde la proximidad”

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación Provincial de Cáceres, Esther Gutiérrez, participa este miércoles en la Cumbre Europea de Autoridades Locales Intermedias que se celebra en Bruselas, en el seno del Comité Europeo de las Regiones.

Durante su intervención en la primera mesa redonda, centrada en las pruebas territoriales y los Planes Nacionales y Regionales de Asociación, Gutiérrez ha defendido la necesidad de que las autoridades locales intermedias sean reconocidas como actores fundamentales en la futura Política de Cohesión de la Unión Europea, no solo como entidades ejecutoras de fondos, sino también como participantes activos en su diseño, gobernanza y orientación estratégica. “Las Diputaciones gestionamos las oportunidades para poder seguir viviendo en nuestros pueblos”, ha señalado.

La cumbre, organizada por Partenalia, la red europea de Autoridades Locales Intermedias, reúne a representantes institucionales de distintos países para reflexionar sobre el futuro de las políticas comunitarias y el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

En este contexto, la vicepresidenta ha puesto en valor la experiencia acumulada por la Diputación de Cáceres en la gestión de fondos europeos y su capacidad para actuar como puente entre las instituciones europeas y los pequeños municipios.

“Las autoridades locales intermedias somos quienes mejor conocemos la realidad de nuestros municipios. Si Europa quiere que sus políticas de cohesión sean eficaces y lleguen a todos los territorios, especialmente a los más rurales, debe contar con nosotros desde el momento en que se diseñan las estrategias y no únicamente cuando llega el momento de ejecutarlas”, ha señalado Esther Gutiérrez.

Identificación de retos y oportunidades desde la proximidad

La vicepresidenta ha destacado asimismo que la proximidad a los ayuntamientos permite identificar con precisión los retos y oportunidades de cada territorio, especialmente en provincias marcadas por la dispersión geográfica y el desafío demográfico, como es el caso de Cáceres.

“Las diputaciones hemos demostrado durante décadas nuestra capacidad para transformar las necesidades locales en proyectos solventes y ejecutables. Somos una garantía de cohesión territorial y de igualdad de oportunidades para la ciudadanía, viva donde viva”, ha añadido.

Uno de los mensajes centrales trasladados durante la jornada ha sido la necesidad de incorporar a las autoridades locales intermedias desde las fases iniciales de planificación de los programas europeos. Según se ha puesto de manifiesto en la cumbre, su participación resulta esencial para garantizar que las inversiones comunitarias respondan a las necesidades reales de la ciudadanía y contribuyan de forma efectiva a la cohesión económica, social y territorial.

La vicepresidenta ha señalado que la Diputación de Cáceres forma parte activa de los espacios europeos de cooperación y gobernanza territorial, defendiendo un modelo de desarrollo que sitúe a las personas y a los territorios rurales en el centro de las políticas públicas europeas y ha finalizado haciendo una reflexión sobre la Europa que queremos.

“Para nosotros la premisa debe ser la igualdad de oportunidades, tiene que ser la equidad, y por eso desde la Diputación de Cáceres apostamos por una Europa que quiera invertir en el medio rural, que adapte los criterios a la realidad y que mida el éxito no en cuanto a la ejecución de fondos, sino en la mejora de los de los territorios. Desde la Diputación pedimos más eficacia de esos fondos adaptados a las necesidades de la vida de las personas que viven en nuestro territorio y estoy convencida de que Europa llega a través de las administraciones más cercanas si es capaz de llegar a través de las administraciones más próximas, que somos las propias diputaciones. De esta forma Europa funcionará mucho mejor” ha concluido.