En estado crítico un varón de 38 años tras la colisión entre un coche y una moto en Herreruela

Un varón de 38 años de edad se encuentra en estado crítico como consecuencia de una colisión entre un coche y una moto ocurrida este lunes, día 29, en Herreruela (Cáceres).

El suceso ha tenido lugar sobre las 14,35 horas en el punto kilométrico 97 de la carretera N-521, en Herreruela.

Como consecuencia del mismo el varón herido ha sido trasladado con politraumatismos hasta el Hospital Universitario de Cáceres, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se han desplazado medios del centro de salud de Herreruela, un helicóptero sanitario, una unidad medicalizada de emergencia del SES con base en San Vicente de Alcántara, efectivos de la Guardia Civil, y un equipo de emergencia de la N-521.