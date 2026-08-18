CALOR

España registra 1.108 muertes atribuibles a altas temperaturas del 1 al 15 de agosto, cuatro de ellas en Extremadura

A nivel nacional son 146 más que en el mismo mes del año pasado.

Redacción

Extremadura |

laSexta Noticias Fin de Semana (05-08-18) Un total de 37 provincias españolas en alerta por altas temperaturas en el quinto día de la ola de calor
laSexta Noticias Fin de Semana (05-08-18) Un total de 37 provincias españolas en alerta por altas temperaturas en el quinto día de la ola de calor | atresplayer.com

España ha registrado 1.108 muertes (cuatro de ellas en Extremadura) asociadas a las altas temperaturas en la primera quincena de agosto, 146 más que en el mismo mes del año pasado, cuando el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) estimó 962 fallecimientos.

Según las estimaciones de MoMo, supone el tercer mayor dato para los primeros 15 días de agosto desde que comenzó a funcionar este sistema, en 2015, siendo tan solo superado por la cifra de 2018 -cuando se estima que se produjeron 1.197 defunciones atribuibles al calor- y de 2022 -con 1.225-.

En cuanto al perfil de los fallecidos en el mencionado periodo de tiempo, 670 fueron mujeres y 438, hombres. La mayoría, 1.070, tenían más de 65 años y, entre estos, 659 eran mayores de 85 años.

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