Espacios Digitalex impulsa la autonomía de más de 1.100 personas en la gestión de trámites electrónicos

Más de 1.100 personas han adquirido mayor autonomía para realizar trámites digitales con la Administración tras participar en 187 acciones formativas desarrolladas por la Red de Centros de Competencias Digitales de Extremadura-Espacios Digitalex durante el primer semestre del año.

El 40 por ciento de las personas participantes en los talleres eran mujeres de mediana edad en situación de desempleo, un dato que pone de manifiesto el interés de este colectivo por reforzar sus competencias digitales y acceder con mayor facilidad a servicios relacionados con el empleo, la formación y la Administración Pública, ha destacado Aupex en nota de prensa.

Obtener el informe de vida laboral, solicitar prestaciones por desempleo, tramitar ayudas públicas, consultar información tributaria o inscribirse en bolsas de empleo y procesos selectivos son algunas de las gestiones que cada vez más personas realizan por vía telemática.

En este contexto, Espacios Digitalex continúa reforzando la capacitación digital de la ciudadanía extremeña con el objetivo de facilitar una relación "más independiente, segura e igualitaria" con los servicios públicos.

Cabe señalar que uno de los ámbitos que mayor interés despierta entre los participantes es la identidad digital. Durante estas acciones formativas se ha trabajado la instalación y el uso seguro del certificado digital emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), llegándose a tramitar más de 600 solicitudes.

Asimismo, se ha abordado el funcionamiento de otros sistemas de identificación electrónica, como Cl@ve PIN, Cl@ve Permanente, Cl@ve Móvil y el DNI electrónico.

Las sesiones formativas también han permitido reforzar las competencias digitales necesarias para utilizar de "forma eficaz" plataformas como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), SEXPE, DEHú, Mi Carpeta Ciudadana, Tu Seguridad Social o la aplicación de la Agencia Tributaria.

Según el Informe de Madurez Digital de las Comunidades Autónomas 2025 (CAE) elaborado por el Ministerio de Transformación Digital, la Junta de Extremadura ha pasado de tener disponibles alrededor del 45 por ciento de sus principales trámites de forma online a alcanzar el 91 por ciento en dos años, superando la media europea del 88 por ciento.

Esta evolución sitúa a la región entre las comunidades más avanzadas en digitalización administrativa, ha puesto en valor Aupex.

Este avance en la digitalización de los servicios públicos pone de manifiesto la importancia de que la ciudadanía disponga de las competencias digitales necesarias para acceder a estos recursos con "seguridad y confianza".

En un contexto en el que la mayoría de los trámites administrativos ya pueden realizarse por vía electrónica, desarrollar estas habilidades resulta fundamental para relacionarse con la Administración y acceder en igualdad de oportunidades a servicios vinculados al empleo, la Seguridad Social o la gestión tributaria.