El esfuerzo para alquilar una vivienda en Badajoz se sitúa en el 23% y en Cáceres en el 24%

El porcentaje de los ingresos del hogar necesario para acceder a una vivienda en la provincia de Badajoz se sitúa en el segundo trimestre hasta el 23%, y en Cáceres al 24%, mientras que para comprar en ambos casos se reduce al 14%, según un estudio publicado por idealista.

Ambos parámetros se encuentran por debajo de la media nacional en las dos provincias, situada en el 29% en el caso de la compra, aunque sin considerar el ahorro previo necesario para obtener financiación, y del 39% en el alquiler.

Además, el esfuerzo necesario en ambas provincias extremeñas tanto para alquilar como para comprar se encuentra por debajo del 30% que los especialistas fijan como límite recomendable para alquilar o comprar una vivienda de dos habitaciones.

En el caso de las capitales de provincia, en Badajoz el esfuerzo para alquilar es del 21%, y para comprar del 15%, mientras que en Cáceres se sitúa en el 20% y el 15%, respectivamente.