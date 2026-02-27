La Escuela de Administración Pública ofrece nueve cursos nuevos en marzo para empleados públicos

La Escuela de Administración Pública ha incluido en el Plan de Formación para 2026 más de 70 cursos nuevos y en este mes de marzo se darán 9 de ellos relacionados con diferentes áreas de la Administración como Dependencia, Riesgos Laborales y tramitación administrativa.

Como ya anunció la consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, en la presentación del Plan de Formación para este año, se trata de un Plan "dinámico y vivo" que seguramente se amplíe con más ediciones de las actividades formativas más demandadas y mejor valoradas "para que ningún empleado público se quede sin realizar actividades de su interés".

Según ha explicado Manzano, para la ampliación de los cursos se han tenido en cuenta las demandas de los empleados públicos y sus peticiones para la realización de varias ediciones de un mismo curso, debido a la gran acogida de los mismos.

Este es el caso del curso 'Método DIP: herramientas para la seguridad profesional y el bienestar', del que existen dos ediciones este año y que está destinado al personal del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) que desarrolla su actividad en los centros sociosanitarios de Mérida y Plasencia o en los Centros de Acogida para Personas con Minusvalías Psíquicas (CAMP) de Plasencia y Don Benito.

Esta formación tiene como objetivo dotar al personal profesional de las "técnicas más idóneas para poder resolver con éxito situaciones de riesgo" y se llevará a cabo los días 10 y 11 de marzo en Plasencia, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Por su parte, el curso 'Aplicación del baremo de valoración de la situación de dependencia', que se llevará a cabo en Mérida del 2 al 5 de marzo, también está destinado a los empleados públicos del Sepad.

Además, al existir una demanda para formaciones en Prevención de Riesgos Laborales para personal no docente en centros educativos, este mes de marzo se va a llevar a cabo un curso que combinará la presencialidad con la vía online y que se realizará del 6 al 31 de marzo en Badajoz.

Otro curso "muy demandado por el personal jurídico" es el de 'Tramitación de asuntos de Consejo de Gobierno', que se va a desarrollar en Mérida, y el 'Taller básico de Función Pública: aplicación práctica mediante supuestos' que está destinado a los empleados públicos con categoría C2 (auxiliares administrativos), que carecían de esta posibilidad hasta el momento.

A los cinco nuevos cursos citados se suma otro de nivel básico sobre 'Gestión de Expedientes y operativa en Tramita', y otro que se realizará vía online en relación a 'La Circulación: factores y fenómenos en la visibilidad', 'Procedimientos de evaluación de impacto ambiental' y 'Reescribiendo futuros: prácticas narrativas con adolescentes en conflicto con la ley'.