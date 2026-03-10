'Los Escobazos' de Jarandilla de la Vera ya tienen su imagen oficial para 2026

El fotógrafo Alejandro Sánchez Muñoz ha sido el ganador del concurso convocado para la elección del cartel anunciador de la fiesta de 'Los Escobazos' de Jarandilla de la Vera (Cáceres), declarada de Interés Turístico Nacional, que se celebrará el 7 de diciembre de 2026.

El Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera ha dado a conocer este el fallo del jurado del XVI Concurso Fotográfico 'Cartel anunciador Los Escobazos 2026', al que han llegado 32 fotografías presentadas por 18 autores, todas ellas inspiradas en la tradición, el ambiente y los momentos más representativos de esta fiesta.

La fotografía seleccionada, presentada por Alejandro Sánchez Muñoz, representa la "identidad y el espíritu de Los Escobazos", ha detallado el Consistorio.

Asimismo, el jurado ha destacado la "alta calidad" de las obras presentadas y ha subrayado que "cada imagen evidencia no solo la belleza estética de Los Escobazos, sino también la tradición y el fervor que caracterizan esta celebración única en nuestro país".

El Ayuntamiento ha agradecido a todos los participantes "su compromiso e interés" por esta fiesta y a los miembros del jurado su colaboración en el proceso en esta decimotercera edición del certamen.

"Seguiremos trabajando para que el número de profesionales con trabajos de calidad aumenten y reflejen así la relevancia de la convocatoria", ha concluido.

Todos los trabajos presentados serán expuestos en el Centro de Interpretación Museo de Los Escobazos del 9 al 22 de marzo