El escalador cacereño Alberto Ginés es reconocido con el Premio Extremadura del Deporte 2025

El escalador cacereño Alberto Ginés López ha sido reconocido con el Premio Extremadura del Deporte en su edición de 2025.

El deportista olímpico recibirá por parte de la Junta de Extremadura el máximo galardón deportivo de la región por su larga trayectoria de éxitos.

Ginés, referente internacional del deporte extremeño y uno de los deportistas españoles más reconocidos de su generación, ostenta entre sus méritos una medalla de oro olímpica en Tokio 2020 y el campeonato de la Copa del Mundo de Escalada 2025, logrando además seis podios internacionales durante la temporada.

A estos logros se suman también el subcampeonato de Europa Absoluto de Dificultad y el subcampeonato de la Copa del Mundo de Dificultad, además de otros muchos éxitos que completan una trayectoria deportiva "repleta de destacados resultados", apunta en nota de prensa la Junta.

Estos premios reconocen a los mejores deportistas masculinos y femeninos de la pasada anualidad. En la modalidad femenina, la triatleta Miriam Casillas ha obtenido por unanimidad del jurado el premio a la Mejor Deportista Absoluta Femenina.

A lo largo de 2025, su trayectoria deportiva se ha visto respaldada por una "destacada" relación de resultados a nivel internacional. Entre ellos, sobresale el triunfo en la Copa del Mundo de San Pedro de la Paz (Chile), así como la tercera posición en la Copa del Mundo de Florianópolis (Brasil) y la cuarta plaza en la Copa del Mundo de Viña del Mar (Chile).

En la modalidad masculina de esta categoría el galardón recae en David Barroso Bravo. El atleta pacense cuenta en su palmarés con títulos de carácter nivel nacional e internacional. Entre sus principales logros destacan el título de Campeón del Mundo Universitario, la 14ª posición en el Campeonato del Mundo Absoluto y la 12ª en el Campeonato de Europa. A nivel nacional, se proclamó Campeón de España Universitario en 800 metros y Campeón de Extremadura Absoluto en esta misma distancia.

En la modalidad de Mejor Deportista Promesa Masculino 2025 el reconocimiento es para el escalador Gonzalo Escudero Calvo. Entre sus éxitos deportivos sobresale el título de Campeón del Mundo de Escalada de Dificultad en Hielo, acompañado por la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Escalada de Velocidad en Hielo. A nivel nacional, se proclamó Campeón de España de Escalada Dry Tooling en categoría Sub-17 y Campeón de España por Selecciones Autonómicas U-17.

Por otra parte, en la categoría Mejor Deportista Promesa Femenina, ha sido galardonada la karateca Candela Peña García. En su palmarés figuran títulos como el de Campeona de España en su categoría, así como las victorias en la Youth League de Venecia y Croacia, dentro del circuito internacional. Asimismo, se proclamó Campeona de la Final de la Liga Nacional.

MEJOR ENTRENADOR

En la categoría de Mejor Entrenador, Fausto Moreno Alcántara ha sido el designado por el jurado por sus logros en la disciplina de piragüismo, en reconocimiento a su labor y trayectoria como entrenador nacional, con resultados importantes en competiciones mundiales, como el oro logrado en el Campeonato del Mundo Sénior K4 500.

María Isabel García López ha sido reconocida por su destacada trayectoria como jueza. Vinculada al atletismo y con responsabilidades nacionales e internacionales, ha sido galardonado con el premio a Mejor Juez-Árbitro 2025.

De otro lado, el Campeonato de España de Atletismo SUB20 y Clubes 4x100, organizado por el Club Capex, ha sido reconocido con el premio al Mejor Evento Deportivo.

En la categoría de Mejor Entidad Deportiva, el jurado ha determinado conceder el galardón a dos entidades, Sport Extremadura C.D. y Club Deportivo Losan, al haber obtenido ambas el mismo número de votos. Las dos entidades, vinculadas respectivamente al fútbol y al taekwondo, comparten así este reconocimiento a su trayectoria y contribución al ámbito deportivo.

Por último, entre las distintas modalidades que recogen los premios, el Ayuntamiento de Badajoz y su Fundación Municipal de Deportes recogerán el Premio a la Mejor Entidad Local, por ser uno de los mayores programas municipales de deporte base de Extremadura.

De otro lado, el jurado ha decidido otorgar por unanimidad una mención especial al Servicio de Actividades Físicas y Deportivas de la Universidad de Extremadura, y a propuesta del director general de Deportes, Santiago Amaro, estos premios también recogerán una mención especial a la figura de Luis García Cámara, a título póstumo.

RECONOCIMIENTO

Los Premios Extremeños del Deporte se conceden con la finalidad de reconocer la labor deportiva de personas, organismos, instituciones públicas y entidades privadas que hayan contribuido de forma notoria a engrandecer y ampliar la práctica deportiva de Extremadura y por ello, además, contempla una asignación económica para diversas categorías.

El jurado de estos premios ha sido presidido este miércoles por el director general de Deportes, Santiago Amaro, y de él han formado parte representantes del Consejo Regional de Deportes, miembros de la prensa deportiva regional y técnicos de la Administración regional.

Los galardones de los Premios Extremeños del Deporte en la edición de 2025 serán entregados en una gala que se celebrará en Jaraíz de la Vera (Cáceres) el próximo 19 de octubre.