Enfermeros y fisioterapeutas se concentran este lunes ante el SES en Mérida para reclamar mejoras laborales

El sindicato de enfermería Satse Extremadura se concentrará este lunes, 5 de octubre, ante los Servicios Centrales del Servicio Extremeño de Salud (SES) en Mérida, para reclamar mejoras laborales para las enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas del Servicio Extremeño de Salud.

La movilización, que comenzará a las 11,00 horas, se desarrollará bajo tres "reivindicaciones fundamentales", como son plantillas dignas, condiciones laborales justas y equiparación salarial.

Así lo avanza Satse en una nota de prensa, en la que alerta de que los profesionales de enfermería y fisioterapeutas "continúan soportando una situación de precariedad laboral y pérdida de poder adquisitivo que se ha agravado durante los últimos años", sin que las sucesivas administraciones hayan dado una "respuesta adecuada" a las demandas planteadas por la organización sindical.

Entre las reivindicaciones de Satse se encuentran la recuperación del porcentaje pendiente de las pagas extraordinarias que fue recortado en 2010, que los sábados sean retribuidos como festivos o la implantación del quinto nivel de carrera profesional.

En ese sentido, Satse apunta que sus reclamaciones "no responden únicamente a cuestiones salariales", sino que el sistema extremeño de salud necesita "de manera urgente plantillas suficientes y dimensionadas a las necesidades asistenciales reales".

Según señalan, la falta de profesionales "repercute directamente en la sobrecarga de trabajo, dificulta la conciliación laboral y familiar y compromete la calidad de la atención que reciben los ciudadanos", concluye.