Los embalses del Guadiana se sitúan esta semana al 75% de su capacidad, y los del Tajo al 60,7%

Los embalses del Guadiana se sitúan esta semana al 75 por ciento de su capacidad, y los del Tajo al 60,7 por ciento.

Hace siete días el Guadiana embalsaba al 75,7 por ciento de su capacidad total, y el Tajo al 62,6 por ciento.

Mientras, en el conjunto nacional la reserva hídrica española está al 66,2% de su capacidad, con 37.107 hectómetros cúbicos, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). En total, ha perdido 16,9 puntos y 9.486 hectómetros cúbicos desde el boletín del 2 de julio, 1,8 puntos y 997 hectómetros cúbicos en la última semana.