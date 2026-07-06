'Electra Jonda', segunda obra del Festival aterriza en el Teatro Romano de Mérida del 8 al 12 de julio

La Comunidad de Madrid participará en la 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida con 'Electra Jonda', una coproducción del gobierno madrileño y el certamen extremeño que se representará del 8 al 12 de julio en el Teatro Romano de Mérida bajo la dirección de Manuel Canseco.

Con texto de Juan Guerrero Zamora, el montaje reinterpreta el mito clásico de Electra trasladando la acción a un cortijo andaluz, donde los personajes viven conflictos y pasiones reconocibles en la actualidad. La propuesta fusiona la acción dramática con el cante y el baile de la Compañía Ibérica de Danza.

La obra, tal y como ha indicado el ejecutivo madrileño en un comunicado, recrea la historia de Electra tras el asesinato de su padre, Agamenón, a manos de Clitemnestra y su amante Egisto. La protagonista deposita sus esperanzas en el regreso de su hermano Orestes, a quien tratará de convencer para vengar el crimen acabando con los responsables de la muerte del rey.

Inspirada en las distintas versiones del personaje creadas por los grandes trágicos griegos, la adaptación apuesta por una puesta en escena en la que la dramaturgia se complementa con la música y la danza.

El reparto está integrado por Alejandra Torray, Carolina Lapausa, Paula Colorado, Juan Gea, María Garralón, Daniel Migueláñez, César Lucendo, Jaime Puente y Ainhoa Molina. Teresa Hernández pondrá la voz, mientras que José Luis Montón interpretará la música a la guitarra.

La participación de la Comunidad de Madrid en el certamen se enmarca en el protocolo de colaboración suscrito con la Junta de Extremadura para impulsar proyectos culturales y promover el patrimonio de ambas comunidades autónomas.

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, considerado el más antiguo de España en su género, celebra cada verano sus representaciones en el Teatro Romano de la ciudad extremeña. Fruto de esta colaboración institucional, la producción 'Numancia' inauguró la pasada edición del festival.

Tras su paso por Mérida, 'Electra Jonda' inaugurará la temporada 2026-2027 de la Sala Roja Concha Velasco de los Teatros del Canal.