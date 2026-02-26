Las ejecutivas provinciales de Badajoz y Cáceres afrontan la renovación del PSOE extremeño sin "miedo" a unas Primarias

El secretario provincial del PSOE de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, y el de Badajoz, Manolo Borrego, han mostrado la "absoluta normalidad" ante el calendario fijado por la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura de cara al proceso interno del partido, en el que ayudarán a dicho órgano para que "el proceso sea lo más equilibrado posible, lo más neutral" y sin "miedo" a unas posibles primarias con las que, señalan, se abre un procedimiento al que pueden presentarse "10.000 militantes" y "no solamente dos".

En concreto, Manolo Borrego ha señalado que la organización está trabajando y ha trazado el procedimiento para la celebración del congreso donde sea elegido el nuevo liderazgo, de manera que "está trabajando en su línea", y se ha abierto un procedimiento al que pueden presentarse 10.000 militantes.

"No solamente dos, 10.000 militantes. No he dicho si me voy a presentar, no he dicho que no me vaya a presentar, porque no es el momento, pero ni es el momento mío ni el de los 10.000 militantes".

De este modo, ha sostenido que "eso no quiere decir" que "ni abra ni que cierre puertas", mientras que en un sentido similar Álvaro Sánchez Cotrina ha puesto el acento en que ambas direcciones provinciales se reúnen este miércoles para hablar de proyectos, compartir estrategias, empezar a trabajar de manera unida y conjunta de cara a las elecciones municipales de 2027 y "lanzar un mensaje unánime entre las dos", con lo que "no solo no" están enmendándole "la plana a nadie".

Así y tras convocar el comité, verán los plazos que establece la gestora. "Esa es su competencia y nosotros lo único que podemos hacer es, evidentemente, sumar a la tranquilidad de un proceso en el que nadie se entendería que nosotros no estemos trabajando de manera ordinaria, porque es el PSOE de Extremadura el que está en un proceso extraordinario y no las direcciones provinciales", ha dicho, y quieren un proyecto "de abajo arriba", en el actual escenario de negociaciones, a nivel nacional, entre PP y Vox para la gobernabilidad de la región.

Sobre los plazos de la gestora y la celeridad reclamada la pasada semana, Cotrina dice que "finalmente el debate se ha abierto" y cree que la gestora no les "ha hecho mucho caso" y "lo que ha hecho es poner el calendario que ellos han considerado", aunque "es cierto que parece" que "desde la opinión, desde la lealtad de que el momento político requiere que esa inestabilidad a la que está llevando el Partido Popular y Vox a la región tenga una respuesta también por parte del PSOE, se ha convocado el Comité".

"A partir de ahí todos tendremos los plazos encima de la mesa y absoluta normalidad, nosotros ayudar a la gestora a que el proceso sea lo más equilibrado posible, lo más neutral y, a partir de ahí, cuando la gente quiera dar pasos, cuando los candidatos y candidatas se quieran postular, pues empezamos a hablar también de otras cosas", ha reconocido.

De esta forma se han pronunciado en declaraciones a los medios antes de la celebración en sede del PSOE en la capital pacense de la reunión de la Permanente conjunta de la Comisión Ejecutiva Provincial de Badajoz y Cáceres.

En este sentido y preguntado por la fecha fijada por la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura para celebrar el Comité Regional para abordar, entre otras cuestiones, el calendario de celebración de las primarias y el Congreso Regional extraordinario para elegir a la persona que ocupe la Secretaría General, Borrego ha expuesto que este miércoles se tienen que centrar en el debate para el que se han reunido, el municipalismo de cara a las elecciones de 2027, que es el que les une y les tiene que dar "la fortaleza" para la cohesión que la militancia pide en torno al partido.

Al mismo tiempo, Cotrina ha sostenido que quieren "un proyecto de abajo arriba" y "no" como el de la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, a quien le han dicho que "se calle, que no hable con nadie" porque "son las direcciones nacionales las que se tienen que poner de acuerdo en un proyecto que tiene que ver con la vida de los extremeños". Ante ello, la "incertidumbre" les llama a ponerse a trabajar para evitar un proyecto en el que no creen, como es el del Partido Popular y también el de la ultraderecha.

TODO POR DECIDIR PARA LAS PRIMARIAS

Preguntados ambos por la posibilidad de presentarse como candidatos a la Secretaría General del PSOE de Extremadura, Manolo Borrego ha expuesto que se ha abierto un procedimiento al que pueden presentarse 10.000 militantes. "No he dicho si me voy a presentar, no he dicho que no me vaya a presentar, porque no es el momento, pero ni es el momento mío ni el de los 10.000 militantes", ha dicho.

Mientras, Cotrina ha considerado que "nadie tiene que tener ni abierta ni cerradas" las puertas y que en cualquier caso lo único que están haciendo es escuchar a la gente y darle la voz a la militancia, a la par que ha sostenido ante las voces que hablan de intentar aspirar a un consenso que haga que no se tenga "un proceso convulso de primarias" que lo ve "una teoría de gente que quiere defender ese consenso" y que él opta "por lo que dicen los estatutos del partido", según los cuales "lo que dicen es que hay que celebrar primarias".

"No le tenemos nadie miedo a las primarias", reafirma, y si "lo deseable en este momento pudiera ser una figura de consenso" no tienen por qué renunciar a la misma, como también ve que este se consigue "de abajo arriba".

Ambos tienen "influencia" en la militancia, reconoce, junto con que quieren que la gente se pueda expresar libremente y que cualquiera "por mucha influencia" que crea que pueda tener en la militancia, no haga un proyecto "a espaldas de la gente", sino que la próxima dirección regional "una" al partido y trabaje "con todas las sensibilidades".

BORREGO ENTREGARÁ EL ACTA

Por otro lado y ante las noticias que apuntan a que la gestora le ha pedido que deje el acta de diputado regional, Manolo Borrego ha explicado que "nunca" ha dicho que no y que va a dimitir, pero no lo ha hecho "antes", "y la gestora lo sabe", por el pleno de la Asamblea previsto para la próxima semana y que su escaño quede libre en caso de dimitir, dado que no daría tiempo a que entrara la siguiente persona.

Así y para que no quede "vacío" cuando representa a "miles" de extremeño, "no" lo ha llevado a cabo aún pero lo hará tras dicho pleno.

PERMANENTE CONJUNTA

Sobre la reunión de ambas comisiones provinciales, Manolo Borrego ha explicado que cree que podría tratarse de la primera vez que se convoca o que se reúnen en "algo tan importante como es trabajar para gobernar nuestros ayuntamientos con el objetivo de mejorar la vida de la gente".

Así, ese es el objetivo de esta reunión "importante" y que quieren que se repita en el futuro, en este caso con el fin concreto de trabajar de cara a las elecciones municipales de 2027, para las que se tienen que preparar para elegir a los candidatos en cada municipio.

Al respecto, tienen que trabajar para que cada uno de esos líderes esté rodeado del "mejor equipo" y también para que se construya el "mejor proyecto" que se ofrezca a la ciudadanía y que a partir del 23 de mayo de 2027 "empiece a gobernar en todos los municipios el Partido Socialista Obrero Español" que está "perfectamente preparado para alcanzar todas esas alcaldías", porque tiene historia, un currículo amplio y "siempre" que ha gobernado ha "demostrado" que la ciudadanía vive "mejor".

A su vez, Sánchez Cotrina ha incidido en que el objetivo que tienen como direcciones provinciales y sus competencias en el ámbito interno, es elegir "a los y a las mejores" y "empezar a trazar un proyecto municipalista que diga que queremos ganar en el año 2027".