La consejería de Educación y Formación Profesional ha acordado en mesa sectorial online con los sindicatos PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT llevar 599 plazas de personal docente no universitario a la mesa general del próximo jueves 26 de noviembre.

Esta cifra corresponde a la tasa de reposición del año 2025 para la oferta de empleo público de 2026 compuesta de seis plazas por fallecimiento, 53 por jubilación forzosa por edad, 36 por jubilación por incapacidad, 404 jubilación voluntaria a partir de los 60 años con 30 o más de servicio. El total general es de 499 que debe ser multiplicado por 1.2 de conformidad con el artículo 20, apartado dos, de la Ley 31/2022 de 23 de diciembre.

La concreción de distribución de cuerpos y/o turnos no se ha realizado por depender del futuro estudio de las plantillas funcionales de dichos cuerpos para su oferta.

Por otra parte, se incluye en la Oferta de Empleo Público de la Administración regional para el año 2026 un total de tres plazas de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, que se sumarán a las nueve previstas en 2025, con el objeto de posibilitar su futura convocatoria conjunta y garantizar la óptima prestación del servicio público educativo en Extremadura.