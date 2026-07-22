Educación crea la figura del coordinador dual en los centros educativos de Formación Profesional

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha aprobado la instrucción por la que se dictan normas que se aplicarán durante el curso 2026/2027 en los centros docentes que imparten Formación Profesional en régimen presencial.

La principal novedad de esta instrucción, tratada en la Mesa Sectorial de Personal Docente reunida este martes, es la creación de la figura del coordinador o coordinadora dual en los centros que cuenten con seis o más grupos de FP de ciclos formativos y cursos de especialización, o bien en los que exista oferta de más de una familia profesional.

Las funciones atribuidas a este puesto serán asesorar y apoyar la dimensión dual en toda la oferta del centro, establecer la necesaria coordinación con los tutores duales y los prospectores, así como canalizar el contacto con las empresas y homogeneizar la gestión de la fase de formación en empresa.

La persona coordinadora dispondrá de una asignación horaria de entre 2 y 4 periodos lectivos semanales, asignados en función del número de grupos que tenga el centro.

La Instrucción también amplía la dedicación para el apoyo a funciones estratégicas dentro del sistema de Formación Profesional mediante el aumento de un periodo lectivo destinado a la tutorización dual y de otro adicional para las tareas de tutorización y coordinación técnica de las competiciones de Formación Profesional (Skills). Este incremento permitirá a los profesionales responsables de estas funciones disponer de una hora semanal más, favoreciendo una atención más personalizada, una mejor coordinación y, en definitiva, una mayor calidad en los procesos formativos y en la preparación del alumnado.

Las normas aprobadas por sindicatos y administración refuerzan, asimismo, la orientación personal y profesional, creando la figura de coordinación de orientación profesional, emprendimiento y acreditación de competencias profesionales, con una dedicación de un periodo lectivo semanal.

Esta medida se toma con el objetivo de impulsar la orientación al alumnado en etapas previas a FP, llegar a más familias y centros y redirigir a los estudiantes hacia las oportunidades de alta empleabilidad que ofrecen en la actualidad los sectores profesionales.

Por otra parte, la nueva instrucción reconoce por primera vez la labor del profesorado que desempeña tareas de evaluación en las competiciones autonómicas de Formación Profesional (ExtremaduraSKills), con un crédito de innovación. Este reconocimiento se suma a los que ya existían para los perfiles de coordinación técnica y tutorización.

MODALIDAD VIRTUAL

La Mesa también ha aprobado la instrucción que concreta la organización y funcionamiento de ciclos formativos y cursos de especialización de FP en modalidad virtual para el curso 2026/2027. Se trata de un documento que será de aplicación en todos los centros públicos autorizados para impartir estas enseñanzas en Extremadura.

La modalidad virtual puede llevarse a cabo de forma semipresencial o íntegramente online. En cualquier caso, combina el trabajo autónomo del alumnado con la atención tutorial, usando una metodología flexible, abierta y dinámica.

La instrucción regula aspectos esenciales para el desarrollo de estas enseñanzas, entre ellos, las funciones y el horario del profesorado, la constitución de los grupos y la organización de las tutorías, así como el proceso de evaluación, los criterios de calificación y la organización de la fase de formación en las empresas.

La oferta formativa para 2026/2027 en modalidad virtual está compuesta por un total de 7 cursos de especialización, 9 ciclos formativos de Grado Medio y 17 de Grado Superior. El proceso de admisión y matriculación para cursar estas enseñanzas comenzará el 1 de septiembre y las resoluciones de convocatoria correspondientes ya han sido publicadas en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

La Mesa Sectorial celebrada este martes también ha dado el visto bueno a la resolución que regula y convoca el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias básicas adquiridas por experiencia laboral, por vías no formales de formación y aprendizaje informal en Extremadura.

La norma, vigente durante el curso académico 2026/2027, establece el perfil de los destinatarios, las competencias objeto de acreditación, el proceso de inscripción, las actuaciones en materia de información y orientación a los participantes y la prueba de evaluación.