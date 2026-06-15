Educación crea aplicación informática para reducir burocracia a tribunales de oposiciones

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha promovido el desarrollo de una herramienta informática - incluida en el ecosistema de aplicaciones de PROFEX- orientada a la gestión integral de todas las fases de los procesos selectivos por parte de las personas integrantes de los órganos de selección, conocidos como tribunales.

Mediante un sistema de perfiles y permisos, las presidencias y secretarías podrán realizar un seguimiento exhaustivo del procedimiento, contando además con un expediente completamente digitalizado.

La aplicación incorpora un módulo de firma electrónica que contribuirá a reducir la carga burocrática asociada a estos procesos, agilizar las tareas administrativas, garantizar la seguridad de acceso en la misma, y minimizar el uso de documentación en soporte papel.

Asimismo, en el ámbito de la selección de personal, permitirá a las comisiones de selección definir de manera precisa las rúbricas y criterios de evaluación aplicables a cada prueba, posibilitando su corrección y calificación en tiempo real y reforzando la objetividad, trazabilidad y homogeneidad del proceso selectivo.

La implantación de esta herramienta favorecerá el cumplimiento efectivo de los principios rectores del acceso al empleo público: publicidad, igualdad, mérito y capacidad, al tiempo que mejorará las condiciones en las que desarrollan su labor las personas integrantes de los órganos de selección.

Del mismo modo, la disponibilidad de la información en formato digital permitirá avanzar en materia de transparencia y publicidad de determinadas actuaciones vinculadas a las personas aspirantes, abriendo nuevas posibilidades de gestión y difusión que hasta ahora no habían podido abordarse con las garantías y medios adecuados.