La economía extremeña crecerá un 1,6% y el empleo un 1,3% en 2026, según prevé Unicaja

El Producto Interior Bruto (PIB) de Extremadura crecerá un 1,6 por ciento en próximo año 2026 y el empleo los hará un 1,3 ciento, según se recoge en el octavo número del informe de Unicaja 'Previsiones Económicas de Extremadura'.

El informe se divide en apartados como entorno económico, en el que se describe el contexto económico internacional y nacional; y evolución reciente de la economía extremeña, que presta especial atención a la evolución de sus principales magnitudes, de acuerdo con la estructura productiva de la región.

Otro epígrafe es el relativo a las previsiones económicas de Extremadura 2025 y 2026, donde se incluyen las previsiones sobre la evolución del PIB y el empleo para Extremadura en esos dos años, y el último corresponde a un análisis provincial

ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL Y NACIONAL

Según la OCDE, la economía mundial se ha mostrado más resiliente de lo previsto en el primer semestre de 2025. La producción industrial y el comercio se vieron impulsados por la anticipación de las compras ante la subida prevista de aranceles, aunque se prevé una moderación para los próximos trimestres.

El crecimiento se desacelerará hasta el 3,2 por ciento en 2025 y el 2,9 por ciento en 2026, viéndose lastrados el comercio y la inversión por los aranceles y la incertidumbre geopolítica y en materia de política económica.

La economía española ha registrado un mayor crecimiento de lo esperado, aumentando el PIB un 0,8 por ciento en el segundo trimestre, debido únicamente al aumento de la demanda interna, con un mayor incremento del consumo de los hogares que en los primeros meses del año.

En términos interanuales, se estima un crecimiento del 3,1 por ciento, el doble que en el conjunto de la zona euro, ha informado Unicaja en nota de prensa.

Los indicadores de coyuntura más recientes apuntan a que la economía mantendrá un significativo ritmo de crecimiento en el tercer trimestre. Según las últimas proyecciones del Banco de España, el aumento del PIB se moderará hasta el 2,6 por ciento en 2025, lo que supone una revisión al alza de 0,2 puntos porcentuales con relación a las previsiones anteriores, debida en gran medida al crecimiento registrado en el segundo trimestre y la revisión de las tasas anteriores.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA ECONOMÍA EXTREMEÑA

Según los datos de la Contabilidad Trimestral, publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), en el segundo trimestre de 2025 el PIB creció un 0,3 por ciento, frente al 1 por ciento del trimestre anterior. En términos interanuales, se estima un crecimiento del 2,2 por ciento entre abril y junio, inferior a la media nacional.

Por el lado de la demanda, algunos indicadores de consumo muestran una cierta mejora, creciendo las ventas minoristas a una tasa superior a la del pasado año, si bien la producción industrial de bienes de consumo ha descendido.

La producción industrial de bienes de equipo, sin embargo, ha mostrado un ligero crecimiento, mientras que la inversión residencial registra un especial dinamismo, aumentando las compraventas de viviendas más de un 25 por ciento, por encima del promedio nacional.

Respecto a la demanda exterior, el valor de las exportaciones de bienes se ha incrementado un 9,1 por ciento en la primera mitad de 2025, en términos interanuales (1% en el conjunto de España).

Este aumento se debe, fundamentalmente, al mayor valor exportado de caucho y sus manufacturas, disminuyendo, en general, el resto de exportaciones.

Desde la óptica de la oferta, en el segundo trimestre de 2025 el crecimiento del PIB se ha debido al aumento en el sector servicios (0,9%) y en la construcción (2,5%). En términos interanuales, también es este último sector el que experimenta un mayor crecimiento (4,9%), junto con los servicios (3,3%), registrándose un descenso en el sector agrario (-6%).

Por lo que respecta al mercado de trabajo, el empleo ha mostrado un comportamiento positivo en la primera mitad de 2025, atendiendo tanto a las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) como de la Seguridad Social.

En cuanto al tercer trimestre, los datos de julio y agosto muestran un crecimiento en el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en torno al 1 por ciento en términos interanuales, por debajo del aumento registrado en el conjunto nacional.

Según la EPA, el número de ocupados en el segundo trimestre aumentó en 21.500 con relación al trimestre anterior, debido, principalmente, al crecimiento en el sector servicios, así como en el sector agrario.

En términos interanuales, el número de ocupados ha crecido un 2,8 por ciento (2,7% en España), a consecuencia del aumento del empleo en los servicios y en la construcción.

Por su parte, el número de parados se ha incrementado un 3,4 por ciento, dado el aumento de la población activa (fundamentalmente española), situándose la tasa de paro en el 15,5 por ciento (10,3% en España).

PREVISIONES ECONÓMICAS DE EXTREMADURA PARA 2025 Y 2026

Las previsiones realizadas por la sociedad de estudios del Grupo Unicaja apuntan a que el PIB regional podría crecer un 2,3 por ciento en el conjunto de 2025 (2,8% en España), frente al 1,9 por ciento estimado seis meses antes, tras registrarse un mejor comportamiento de lo previsto en la primera mitad del año.

Este crecimiento se apoyaría principalmente en la demanda interna, especialmente el consumo, dada la evolución del empleo. Para 2026, la tasa de crecimiento podría moderarse hasta el 1,6 por ciento, similar a la estimada seis meses atrás e inferior a la prevista para el conjunto de España (1,9%).

Es previsible que el crecimiento se ralentice en los próximos trimestres, en un contexto marcado por las tensiones comerciales, que continúan siendo una de las principales fuentes de riesgo para el crecimiento, ha apuntado Unicaja.

Se estima que, en el promedio de 2025, el número de ocupados crezca un 1,7 por ciento, sustentándose este crecimiento fundamentalmente en el sector servicios y, en menor medida, en la construcción. Asimismo, la cifra de parados se reduciría, aunque a menor ritmo que en 2024, debido al incremento de la población activa, lo que situaría la tasa de paro en el 15 por ciento.

Para 2026, se prevé un aumento del empleo del 1,3 por ciento y una tasa de paro del 14,2 por ciento (en torno al 10% en España).

ANÁLISIS PROVINCIAL

Descendiendo en el análisis, en el segundo trimestre de 2025 el crecimiento económico en Badajoz se ha desacelerado, al igual que en Cáceres, estimándose aumentos interanuales del 2,3 por ciento y el 2,1 por ciento, respectivamente, según estimaciones del Indicador Sintético de Actividad Económica de Analistas Económicos de Andalucía.

Para el conjunto de 2025, las previsiones de la sociedad de estudios del Grupo Unicaja apuntan a un crecimiento del 2,4 por ciento en Badajoz y del 2,3 por ciento en Cáceres.