El Producto Interior Bruto (PIB) de Extremadura crecerá en el conjunto de 2026 un 2,2 %, cuatro décimas menos que la media nacional (2,6%), lo que supone en torno a 0,3 puntos porcentuales (p.p.) más de lo estimado hace seis meses, gracias principalmente en la demanda interna, especialmente en el consumo privado.

Así se desprende del décimo número de su informe 'Previsiones Económicas de Extremadura' elaborado por la sociedad de estudios del Grupo Unicaja, que avanza asimismo que la tasa de crecimiento del PIB para 2027 podría moderarse hasta el 1,8 % (2 % en España).

En concreto, el crecimiento se ralentizará en los próximos trimestres debido a las tensiones geopolíticas y comerciales, que continúan siendo el principal factor de riesgo para el crecimiento económico.

Además, se estima que el número de ocupados crezca un 1,7 % en el promedio de 2026, sustentándose fundamentalmente en el sector agrario y, en menor medida, en la industria. Por su parte, la cifra de parados seguiría reduciéndose, registrándose un ligero descenso de la población activa, lo que situaría la tasa de paro en el 13,2 %, una ratio 1,6 p.p. inferior a la de 2025. Para 2027, se prevé un aumento del empleo del 1,4 % y una tasa de paro del 12,5 % (9,5 % en España).

Por provincias, en el segundo trimestre de 2026, el crecimiento económico se ha desacelerado, estimándose tasas del 2,5% en Badajoz y del 2,2% en Cáceres, en términos interanuales. Para el conjunto de 2026, las previsiones apuntan a un crecimiento del 2,3% en Badajoz y del 2% en Cáceres.