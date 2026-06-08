Dos Patrimonios de la Humanidad, una sola noche: el flamenco de José Mercé y el Teatro Romano de Mérida

José Mercé ha vuelto a enamorar al Teatro Romano de Mérida. El cantaor jerezano ha protagonizado este domingo el tercer concierto de la XI edición del STONE & MUSIC Festival en una velada cargada de emoción, arte y autenticidad que ha conquistado a un público entregado desde el primer momento. Una actuación que se convirtió en la unión perfecta entre dos Patrimonios de la Humanidad: el flamenco de José Mercé y el Teatro Romano de Mérida.

Nada más pisar el escenario, Mercé ha dejado clara la dimensión que tiene para él actuar en Mérida. “No sé cómo calificar este teatro porque es de otra galaxia”. “Me siento un auténtico privilegiado cada vez que vuelvo aquí”, ha añadido ante la ovación de los asistentes, que han vuelto a llenar uno de los espacios patrimoniales más impresionantes del mundo para disfrutar de una de las voces imprescindibles del flamenco.

La primera parte del concierto ha estado dedicada a su nueva propuesta discográfica, José Mercé canta a Manuel Alejandro, un homenaje al compositor de algunas de las canciones más populares de la música en español. Antes de interpretar varios de esos temas, el artista ha recordado la estrecha relación personal que le une al autor jerezano. “Son éxitos de toda la vida escritos por el que para mí es el mejor escribidor del mundo”, ha afirmado. “Además, ha sido vecino mío en la calle de la Merced de Jerez”, ha relatado con orgullo.

Acompañado por una brillante formación musical, Mercé ha interpretado canciones tan reconocidas como «En carne viva», «Yo soy aquel», «Te estoy queriendo tanto», «Procuro olvidarte» o «Se nos rompió el amor», piezas que ha llevado a su universo flamenco respetando la esencia de las composiciones originales y dotándolas de una nueva profundidad emocional.

Precisamente con «Se nos rompió el amor» llegó el primer arranque de flamenco puro y también el primer estallido de un público en pie y entregado. El propio Mercé lo dejó claro: el flamenco nunca se irá de su repertorio.

Tras este primer bloque, el cantaor regresó a los terrenos donde se ha forjado su leyenda. El flamenco más tradicional tomó el protagonismo con distintos cantes tradicionales en los que Mercé volvió a demostrar por qué es una de las figuras fundamentales del género. La complicidad con sus músicos y la respuesta constante del público convirtieron cada interpretación en un diálogo continuo entre escenario y graderío.

Durante su ronda de fandangos, dedicó una estrofa a Extremadura y, en concreto, a uno de sus grandes referentes del flamenco, “El Porrina de Badajoz”, lo que provocó una ovación del público.

La noche también dejó espacio para algunos de los temas más queridos de su repertorio. «Al alba» y «Aire» fueron recibidas con especial entusiasmo por los asistentes, que acompañaron al artista en algunos de los momentos más emotivos del concierto. El espectáculo incluyó una auténtica fiesta flamenca, en la que Mercé desplegó toda la fuerza, el compás y la cercanía que caracterizan su forma de entender la música, e incluso se arrancó a cantar a capella y a bailar.

Durante casi dos horas, el Teatro Romano disfrutó de una actuación redonda, en la que convivieron la emoción de las grandes canciones de Manuel Alejandro y la raíz más profunda del flamenco. Una noche para el recuerdo que volvió a demostrar la capacidad del STONE & MUSIC Festival para reunir en Mérida a los artistas más destacados del panorama musical nacional en un escenario único.

VIA MUSICORUM

Unas horas antes del concierto, José Mercé descubrió su vinilo en Via Musicorum de Mérida. Un acto en el que intervino la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien describió al artista como "una persona que emociona, que interpreta el flamenco como nadie, un pedazo de artista que ha hecho suyo el soul, el blues y la canción de autor con el alma flamenca, con esa inspiración flamenca". Además, destacó que Mérida, gracias a proyectos como Via Musicorum, "es una ciudad que entiende perfectamente que la cultura es memoria que se escribe en la calle".

Al acto asistieron también la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez; y el director del STONE & MUSIC Festival, Carlos Lobo.

José Mercé destacó en su intervención que a pesar de su experiencia actuar en el Teatro Romano de Mérida "es algo que me impresiona muchísimo después de tantos años, esto es de otra galaxia".

El de José Mercé es el segundo vinilo que se instala en esta edición -tras el de Sergio Dalma- y el número 28 que se suma al Camino de la Música, y ya puede verse junto a los de artistas nacionales e internacionales como Raphael, Robe, Víctor Manuel, Deep Purple, Tom Jones, Status Quo, Europe, The Black Crowes, Andrea Bocelli, Joan Manuel Serrat y Roxette, entre otros.

La pieza en cuestión -de la que el líder de José Mercé recibió una réplica- está diseñada y realizada por el taller artesano local Terracota Mérida, que en cada placa plasma un disco de vinilo representando las teselas de un mosaico romano, con una placa circular de bronce en el centro donde aparece la firma del artista junto a la fecha de su concierto en el STONE&MUSIC Festival.

La obra está enmarcada en granito negro pulido y cuenta con el nombre del cantante grabado mediante chorro de arena en color oro, al igual que el logo del festival y el del Ayuntamiento de Mérida, dotando a la obra de un equilibrio visual en consonancia con el entorno urbano.

‘Via Musicorum’ es una iniciativa impulsada en 2021 por el STONE&MUSIC Festival y el Ayuntamiento de Mérida.