Dos investigadores de la UEx lideran un estudio europeo para prevenir reacciones adversas a medicamentos

Los profesores de la Universidad de Extremadura (UEx) y miembros del Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura (INUBE) e investigadores del Proyecto MedeA Eva Peñas Lledó y Adrián Llerena, son los encargados de evaluar del informe del primer estudio clínico internacional conjunto desarrollado en centros de salud de los Países Bajos, España, Reino Unido, Italia, Austria, Grecia y Eslovenia.

En el artículo titulado Clinical use of pre-emptive pharmacogenetic programmes publicado en la revista The Lancet los investigadores analizan el informe emitido tras los resultados del programa de salud farmacogenético PREPARE: "Pruebas farmacogenómicas preventivas para prevenir reacciones adversas a medicamentos" (Preemptive pharmacogenomic testing for preventive adverse drug reactions).

El objetivo de este programa es comprobar si se puede reducir el número de reacciones adversas a los medicamentos mediante la realización de una prueba previa al paciente utilizando marcadores genéticos identificados como relevantes.

Para llevar a cabo estas pruebas, en el estudio han participado casi 7000 pacientes y se ha valorado el uso de 42 medicamentos, informa la Universidad de Extremadura en una nota de prensa.

Los resultados muestran que el uso de estrategias de prescripción farmacogenética puede prevenir la aparición de efectos adversos en un 30% de los casos. No obstante, las conclusiones se limitan a la relación de un gen con un medicamento y el efecto adverso más grave.

La influencia simultánea de varios genes en el contexto de la administración de varios fármacos a un mismo paciente será otro aspecto a tener en cuenta para profundizar en las implicaciones reales de un uso clínico generalizado.

En Extremadura, en este sentido, las investigaciones y proyectos vinculados a la farmacogenética se encuentran en un estado muy avanzado de desarrollo. En abril terminará la primera fase del Proyecto MedeA, que pretende alcanzar el estudio genético de 4000 pacientes.