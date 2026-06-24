La DOP Torta del Casar arranca la campaña de recolección del cardo coagulante

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar ha comenzado las labores de recolección de la flor del cardo 'Cynara cardunculus' en la plantación desarrollada junto con la asociación Unión de Productores Torta del Casar en el término municipal de Casar de Cáceres.

La campaña busca obtener el mayor volumen posible de este producto para distribuir entre las queserías certificadas. Se trata de un ingrediente fundamental para la elaboración del queso amparado que, una vez cosechado, se deja secar y se utiliza como coagulante vegetal en el proceso de producción. La flor seca del cardo es, precisamente, la responsable de la textura cremosa y el sabor único, ligeramente amargo, que tanto identifica a este producto extremeño.

El director de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, ha explicado que el proyecto de la plantación "se puso en marcha en 2019 en los terrenos cedidos por el ayuntamiento de la localidad con el objetivo de garantizar una cadena de suministro estable y sostenible del coagulante y asegurar la producción del queso".

Hasta el momento, la flor del cardo se ha obtenido de plantas silvestres de Cynara cardunculus que crecen de forma espontánea en los campos extremeños. Su cultivo no está estandarizado, lo que puede llevar a problemas de abastecimiento. Frente a este riesgo, el Consejo Regulador y las queserías inscritas impulsan el desarrollo de esta iniciativa para asegurar el abastecimiento de coagulante a largo plazo.

UNA PLANTA CON PROPIEDADES ALIMENTICIAS Y FARMACOLÓGICAS

A través de su plantación, la DOP Torta del Casar participa como uno de los actores del proyecto europeo SustaiNext, que engloba a veintiuna entidades pertenecientes a cinco países. Su objetivo es el de transformar la producción de extractos vegetales en un modelo innovador y sostenible que saque el máximo partido a residuos orgánicos como, en este caso, el tallo y las hojas del cardo.

Liderada por la empresa de biotecnología Natac Group, la iniciativa busca investigar diversos usos de plantas como la hierbaluisa, la manzanilla o el romero, así como restos de cultivo de olivo y granada, para su reconversión en biomasa y la creación de nuevos productos destinados a la nutrición, medicina y estética.

En el caso del Cynara cardunculus, una vez extraída la flor para ser empleada como coagulante por las queserías, el resto de la planta -el tallo y las hojas obtenidos tras la siega- se desecha. Sin embargo, en el marco del proyecto, estos residuos son llevados a la nueva biorrefinería de Natac situada en la localidad cacereña de Hervás, donde se extraen sus principios activos y se reutilizan en distintos ámbitos.

Si bien el proyecto buscaba aprovechar la parte aérea del cardo que cultiva la DOP Torta del Casar para la producción de componentes para alimentación animal, los últimos estudios realizados por el equipo científico de SustaiNext apuntan a que sus hojas dispondrían de principios activos con aplicaciones en el sector nutracéutico, de especial aplicación en el ámbito digestivo y hepático.

Esta fue una de las conclusiones expuestas durante la última reunión del grupo, que se celebró entre el 17 y el 18 de junio en la ciudad alemana de Bremen.

En este sentido, Silvia Lizasoain, Scientific Researcher de Natac, ha indicado que "gracias al proyecto SustaiNext, la compañía ha tenido la oportunidad de conocer a potenciales socios para el desarrollo de nuevas cadenas de valor basadas en cultivos sostenibles, entre los que destaca la DOP Torta del Casar, con la que se proyecta impulsar el cultivo del Cynara cardunculus para obtener esos principios activos".

El proyecto, cofinanciado por la Unión Europea a través de la CBE JU, y que concluirá el próximo año 2027, avanza en su objetivo por apoyar el desarrollo de cultivos como el de la DOP Torta del Casar que generan un valor añadido sobre el territorio e impulsan un sistema de extracción de recursos sostenible y eficiente. Su próximo hito tendrá lugar el próximo 30 de septiembre, fecha en la que se pondrá en marcha la nueva planta de extracción de Natac en Hervás.

Se trata de la primera biorrefinería de cero residuo, inteligente, dinámica y analítica de Europa y una de las más innovadoras del mundo, lo que posiciona a los actores del proyecto y a la región a la vanguardia del sector a nivel mundial.

CONSEJO REGULADOR DE LA DOP TORTA DEL CASAR

Los quesos DOP Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

La Denominación de Origen Protegida ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso DOP Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.