La DOP Cereza del Jerte presenta diez claves para diferenciar las cerezas de las picotas

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cereza del Jerte, con motivo del arranque de la campaña de certificación de la picota, ha presentado un decálogo para diferenciar las cerezas de las picotas.

Así, aunque comparten muchas similitudes, estas claves ayudarán al consumidor a identificar a la picota en el mercado y a entender por qué dicho producto es un fruto único y singular.

De este modo, se debe tener en cuenta que todas las picotas son cerezas, pero no todas las cerezas son picotas. La picota pertenece a la misma familia que la cereza, pero constituyen un grupo específico.

Por ello, no todas las cerezas pueden ser llamadas picotas y, con este objetivo, la DOP Cereza del Jerte cuenta con un mecanismo de diferenciación muy seguro para el consumidor: la certificación.

Las auténticas picotas crecen entre montañas en el Valle del Jerte y en las comarcas vecinas del norte de Cáceres, como La Vera y el Valle del Ambroz.

Su cultivo se desarrolla bajo una tradición familiar de siglos y, cuando alcanzan el grado óptimo de maduración, los agricultores de esta zona las cosechan a mano en cestas de castaño. Un modelo de producción histórico que ha legado a este fruto su carácter único.

También, si hay algo que caracteriza a las cerezas es ese rabito con el que tantas veces se ha buscado dos unidas para hacer unos pendientes cuando se era niño. Y es justo aquí donde está la diferencia más evidente entre ambos productos, ya que la picota se cosecha y comercializa sin él.

El formalmente llamado pedúnculo se desprende de manera natural de las picotas. En el momento de la recolección, este queda prendido del árbol y el fruto queda totalmente sellado. Esta pequeña diferencia es, en realidad, muy determinante, ya que permite mantener todo el sabor y jugo de este producto.

La picota del Jerte destaca por su sabor único, más dulce que el del resto de variedades. Un gusto que se revela además en su color, un rojo más cercano al burdeos que el de la cereza y que coincide con su sensación en boca.

Ante la duda, los sentidos desvelan las cualidades que distinguen a la picota, y su textura es otra de sus señas de identidad. Crujiente y carnosa, el consumidor sabe cuándo se está llevando una a la boca con solo morderla.

TAMAÑO Y VARIEDADES

Existe otra característica que permite diferenciar ambos frutos de un vistazo: su tamaño. Al gozar de una mayor exposición al sol, las picotas suelen ser más pequeñas que las cerezas.

Sin embargo, este proceso es, a su vez, el que le dota de un mayor sabor. En este caso, la calidad no va de la mano de la cantidad. "A veces, en lo pequeño, se encuentra lo mejor", ha señalado la DOP.

En el Valle de Jerte se cultivan más de 100 variedades de picota y cereza, pero solo ocho se certifican bajo el sello de calidad de la DOP. Entre ellas se encuentran, cuatro variedades de picota (Pico Limón Negro, Ambrunés, Pico Negro y Pico Colorado) y otras cuatro de cereza (Burlat, Navalinda, Van y Lapins); las diferencias principales entre ambas tipologías residen en sus zonas de producción y en su momento de recolección.

En cuanto a la llegada al mercado, la temporada empieza habitualmente en mayo con la cereza del Jerte, pero las picotas no llegan hasta el mes de junio, cuando alcanzan su grado óptimo de maduración.

Mientras que las cerezas se mantienen entre 3 y 6 días en buen estado, las picotas pueden conservarse hasta 21 días en el frigorífico en perfectas condiciones.

Una mayor vida útil que permite que el consumidor las pueda disfrutar no solo durante más tiempo en casa, sino también en el mercado. Las picotas se mantienen listas para comprar hasta finales de julio.

La forma infalible de asegurarse si lo que el consumidor tiene en la nevera es una picota o una cereza está en el etiquetado. Las auténticas y tradicionales picotas y cerezas del Jerte se comercializan con el sello de calidad diferenciada DOP y el logotipo de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte, entidad que trabaja para promocionar y certificar el origen y la calidad de estos productos.

Se trata de la máxima garantía para el consumidor, y se encuentra en la contraetiqueta de las cajas de picota y cereza. Estos signos suponen una prueba de que el producto se comercializa bajo los rigurosos estándares que fija la DOP.

Con el inicio de la certificación de las primeras picotas de la temporada por parte de la DOP Cereza del Jerte, arranca una nueva campaña con una previsión de tres millones y medio de kilos certificados.

El presidente del Consejo Regulador, José Antonio Tierno, ha indicado que "la campaña de este año avanza con buenas perspectivas, tanto en calidad como en volumen, aunque todo depende de que no se desarrollen problemas de climatología adversa".

El Consejo Regulador de Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte es una entidad que trabaja para promocionar y certificar el origen y la calidad de los productos protegidos.