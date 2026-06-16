La DOP Cereza del Jerte arranca la certificación de la picota con una previsión de hasta 3,5 millones de kilos

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cereza del Jerte ha comenzado a certificar las primeras picotas de la temporada. Un riguroso proceso de selección que arranca en el marco del Día de la Picota y busca garantizar al consumidor la máxima calidad de este fruto único del Valle del Jerte.

El presidente de la DOP Cereza del Jerte, José Antonio Tierno, ha indicado que la campaña de este año se emprende con buenas previsiones, tanto en calidad como en volumen: "Las primeras picotas certificadas no se han visto afectadas por las lluvias de mayo, y presentan la firmeza, el sabor y la textura que caracteriza a este producto del norte de Extremadura", ha apuntado.

Este año, la Denominación de Origen espera certificar hasta tres millones y medio de kilos de picota sobre el total productivo de la demarcación geográfica. Sin embargo, desde la DOP insisten en que el balance final dependerá, en gran parte, de la evolución del clima. "Se trata de un producto sensible a las inclemencias meteorológicas, pero que por el momento afronta una temporada positiva", ha explicado Tierno.

Por su parte, la campaña de cereza afronta sus próximos pasos con normalidad, tras el episodio de lluvias desarrollado en el mes de mayo. La variedad que se está certificando ahora es Lapins, la más numerosa entre las cerezas amparadas por la Denominación de Origen. Supone más del 40 por ciento del total de la producción y su temporada se extiende hasta finales de julio.

En este sentido, el presidente de la DOP ha explicado que "en lo que respecta a las variedades que certifica la Denominación de Origen, las lluvias caídas durante el mes pasado afectaron sobre todo a la variedad Van, con pérdidas de hasta un 80 por ciento de la producción, y en menor medida a la Navalinda".

Estas cerezas se encontraban en proceso de maduración cuando se desarrolló este episodio climático, tras una cosecha "satisfactoria" de la variedad Burlat. Ahora, la DOP mira con positividad a la campaña de cereza Lapins y de las cuatro variedades de picota amparadas -Ambrunés, Pico Negro, Pico Limón y Pico Colorao-, y destaca el valor del sector en la región.

"La agricultura es la actividad principal de esta zona, desempeña un papel crucial para el desarrollo económico y la fijación de la población al medio rural, y por este motivo es importante que las administraciones respondan con sensibilidad sus problemáticas y a las particularidades de este modelo productivo", ha expresado Tierno.