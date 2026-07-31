La compraventa de viviendas sube un 0,2 en mayo en Extremadura y el precio asciende un 6,9%, según los notarios

La compraventa de viviendas ha subido un 0,2 por ciento interanual en mayo en Extremadura, hasta las 1.230 operaciones, mientras que el precio medio del metro cuadrado se ha situado en 766 euros, un 6,9 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, según la estadística publicada este jueves por el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN).

Al mismo tiempo, la concesión de préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda ha retrocedido un 1 por ciento en Extremadura, hasta las 619 operaciones.

En el conjunto del país, la compraventa de viviendas ha descendido un 11,8 por ciento interanual en mayo, hasta las 55.761 operaciones, mientras que el precio medio del metro cuadrado se ha situado en 2.049 euros, un 8,8 por ciento más que en el mismo mes del año anterior.

Al mismo tiempo, la concesión de préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda ha retrocedido un 4 por ciento, hasta las 30.577 operaciones.

Por tipo de inmueble, las compraventas de pisos han disminuido un 14,1 por ciento interanual, hasta las 41.211 unidades, mientras que las operaciones sobre viviendas unifamiliares han retrocedido un 4,7 por ciento, hasta las 14.550.

En cuanto a los precios, el metro cuadrado de los pisos se ha encarecido un 14 por ciento, hasta los 2.455 euros, mientras que el de las viviendas unifamiliares ha aumentado un 2,7 por ciento, hasta situarse en 1.445 euros.