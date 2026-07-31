CSIF valora que los PGEx darán estabilidad pero echa en falta partidas para equiparación salarial de los funcionarios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Extremadura ha valorado de forma positiva que la región cuente con unos nuevos presupuestos "dejando atrás dos ejercicios consecutivos sin que los grupos parlamentarios llegasen a un acuerdo para dar estabilidad institucional a la región", pero critica la "falta de partidas" para la equiparación salarial de los empleados públicos.

Según señala CSIF en nota de prensa, la existencia de unas cuentas públicas es, sin duda, "importante para el funcionamiento de los servicios públicos y para el desarrollo de nuestra comunidad autónoma".

Sin embargo, para CSIF la sensación es "agridulce" porque los empleados públicos "han quedado fuera de las principales prioridades presupuestarias, a pesar de ser quienes sostienen cada día la sanidad, la educación, los servicios sociales, la administración y el resto de servicios esenciales", por lo que lamenta que esta situación "se alarga ya en el tiempo".

CSIF, como principal sindicato de empleados públicos de la administración regional, echa en falta que estas cuentas incorporen medidas que viene reclamando desde hace tiempo y que a su juicio "son perfectamente compatibles con el crecimiento económico y presupuestario de Extremadura".

De hecho, de cara a estos presupuestos, el sindicato ha presentado a todos los grupos parlamentarios, y entre ellos a los que conforman el gobierno de coalición (PP y Vox) una serie de 70 medidas para intentar que se aprobasen a través de las respectivas enmiendas, "una cuestión que no ha sucedido finalmente, a pesar de nuestros esfuerzos para ello", lamentado.

Entre estas enmiendas se encuentran la equiparación salarial para todos los empleados públicos de la Junta (Administración General, Sanidad y Educación) con el fin de "evitar que los trabajadores continúen perdiendo posiciones respecto a otras comunidades autónomas"; la recuperación de los anticipos reintegrables, "una herramienta de apoyo económico que durante años fue de gran utilidad para miles de trabajadores públicos", o el adelanto del tercer pago correspondiente al 2 por ciento pendiente de 2020, "aprovechando la capacidad presupuestaria de la Junta para acelerar la devolución de una cantidad que pertenece legítimamente a los empleados públicos", señala.

En ese sentido, CSIF reconoce los "avances alcanzados mediante el diálogo y la negociación" con la Junta de Extremadura en la pasada legislatura, especialmente el compromiso de devolución del 2 por ciento de 2020, pero considera que "todavía queda camino por recorrer para recuperar derechos y mejorar las condiciones laborales de los más de 55.000 empleados públicos de la Junta de Extremadura".

Por ello, CSIF avanza que "desde este mismo momento", comenzará a trabajar en la elaboración de las propuestas para los Presupuestos de 2027, con el objetivo de que "estas reivindicaciones sean incorporadas en las próximas cuentas públicas".

"Nuestra organización seguirá defendiendo, desde el diálogo, la negociación y la firmeza, que los empleados públicos participen también del crecimiento económico de Extremadura", concluye el sindicato.