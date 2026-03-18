Doce empresas extremeñas avanzan en su transformación digital en una iniciativa de la Junta y las cámaras de comercio

Doce empresas extremeñas han comenzado este martes su participación en el Programa AMPLIA, una iniciativa impulsada por la Junta de Extremadura en colaboración con las Cámaras de Comercio de Cáceres y Badajoz para impulsar la transformación digital avanzada del tejido empresarial mediante la aplicación práctica de inteligencia artificial y tecnologías de hiperautomatización, consolidando el talento digital en la práctica del seno de las empresas.

El programa arranca tras constatar una "fuerte demanda" por parte de las empresas de la región, pues un total de 116 compañías de toda Extremadura presentaron su candidatura, procedentes de más de 50 municipios y representando en conjunto cerca de 3.000 trabajadores.

Además, el 48 por ciento de las empresas candidatas se ubican en entornos rurales, lo que refleja el "creciente interés" del tejido empresarial de todo el territorio por incorporar tecnologías avanzadas que mejoren su competitividad y productividad, destaca la Junta en una nota de prensa .

A lo largo del programa se desarrollarán pilotos tecnológicos orientados a mejorar procesos empresariales, optimizar operaciones, reforzar la inteligencia comercial y avanzar hacia modelos de gestión basados en datos.

Según los datos recogidos durante la fase de captación, el 90 por ciento de las empresas participantes considera que el reto digital planteado es prioritario o crítico para su actividad este año, lo que pone de manifiesto la "creciente necesidad de incorporar inteligencia artificial y herramientas digitales en los procesos empresariales".

El secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad, Juan Carlos Preciado, ha destacado que iniciativas como AMPLIA representan un "paso decisivo" para acercar la inteligencia artificial al tejido productivo de la región.

"Estamos trabajando para que la transformación digital llegue a las empresas de Extremadura de forma práctica y orientada a resultados", ha señalado, al tiempo que ha explicado que programas como este permiten que la inteligencia artificial "deje de ser una tecnología abstracta y se convierta en una herramienta real para mejorar la competitividad, la productividad y la capacidad de crecimiento" de las empresas".

POTENCIAL DE LA ECONOMÍA DIGITAL EN EXTREMADURA

Preciado ha subrayado el impacto creciente de la economía digital en la región y ha indicado que "los datos muestran con claridad el potencial de la economía digital para Extremadura" y ha confirmado que en 2025, el empleo digital "ha generado casi uno de cada cinco nuevos puestos de trabajo en la región, mientras que el sector digital crece ocho veces más rápido que el empleo general".

Afirma asimismo que el salario medio del sector digital es un 38,5 por ciento superior al del resto de sectores, lo que demuestra que "apostar por la transformación digital es apostar por competitividad clave, empleo de calidad, innovación y oportunidades de futuro para Extremadura".

SUMA DE ESFUERZOS

En el arranque de esta iniciativa también ha estado el presidente de la Cámara de Badajoz, Mariano García, quien subraya que permite a las empresas avanzar en innovación, digitalización y competitividad. "Cuando sumamos esfuerzos y alineamos recursos, conseguimos que los proyectos lleguen más lejos y generen un impacto real en la economía de la región", ha dicho.

La convocatoria ha puesto de manifiesto la apuesta de las empresas extremeñas por acelerar su digitalización. El 90% de las candidaturas identificó su reto como prioritario o crítico para este año, con especial concentración en ámbitos como operaciones, dirección, ventas, marketing y atención al cliente, y administración y finanzas.

El grupo de empresas seleccionadas refleja la diversidad del territorio. Las doce compañías participantes representan a cinco sectores de actividad y tamaños que van desde empresas de dos trabajadores hasta organizaciones de más de 200 empleados, con presencia equilibrada en ambas provincias, detalla la Cámara de Comercio.

Esta composición refuerza uno de los objetivos del programa, como es demostrar que la transformación digital avanzada no es una cuestión reservada a grandes corporaciones, sino "una oportunidad real para empresas muy distintas que comparten la necesidad de mejorar su competitividad".

El análisis de los retos presentados ha permitido identificar cuatro grandes patrones de transformación en las empresas seleccionadas: automatización documental y de procesos repetitivos, inteligencia comercial y relación con cliente, optimización operativa e industrial, y toma de decisiones basada en datos.

Sobre esa base, cada empresa trabajará durante el programa con un equipo multidisciplinar de expertos que combina estrategia, negocio y tecnología.

El programa nace con la premisa de que la tecnología sólo aporta valor cuando mejora cómo funciona la empresa y amplifica las capacidades del equipo. Desde esa visión, el programa acompañará a cada organización en el diseño e implementación de una solución real de IA, adaptada a su contexto, e incluirá la elaboración de una hoja de ruta para consolidar y escalar los resultados.

Además, las experiencias piloto se documentarán y sistematizarán en un catálogo de buenas prácticas que servirá de referencia para otras empresas de la región.