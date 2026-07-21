La Diputación de Cáceres destina 600.000 euros a impulsar comunidades energéticas locales

La Diputación de Cáceres ha convocado una nueva línea de ayudas dotada con 600.000 euros para fomentar la creación y consolidación de comunidades energéticas locales en municipios de la provincia de hasta 20.000 habitantes y entidades locales menores, una cuantía que supone un incremento de 100.000 euros respecto a la convocatoria anterior.

La cuarta convocatoria de estas subvenciones ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y está dirigida a comunidades energéticas ya constituidas o en proceso de creación que hayan contado con el acompañamiento de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) de la Diputación de Cáceres.

Las ayudas financiarán proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas para autoconsumo colectivo, con una subvención máxima de 68.000 euros por iniciativa, con el objetivo de favorecer la generación y el consumo compartido de energía renovable en el ámbito local.

Entre los gastos subvencionables figuran la ejecución, legalización y puesta en marcha de las instalaciones, la adquisición y montaje de equipos, materiales, estructuras, cableado y sistemas de monitorización, así como la redacción de proyectos técnicos, la dirección de obra y las tasas administrativas.

La convocatoria también contempla la financiación de los trámites necesarios para la puesta en funcionamiento del autoconsumo colectivo, la adaptación de contratos de suministro eléctrico y, cuando resulte necesario, las actuaciones de refuerzo de la red eléctrica.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Diputación.

Quedan excluidos de estas ayudas los gastos ordinarios de consumo eléctrico, los impuestos recuperables, los proyectos que no dispongan de las autorizaciones o permisos exigidos y las instalaciones vinculadas a edificios que hayan recibido subvenciones para autoconsumo durante los cinco años anteriores.

Con esta nueva convocatoria, la institución provincial da continuidad a su “estrategia de impulso a las comunidades energéticas” como herramienta para promover el autoconsumo, la transición energética y la participación ciudadana en la producción de energía renovable en el medio rural.