La Diputación de Cáceres acerca la danza al mundo rural con un programa de formación y creación artística

El proyecto de formación y creación Acercadanza_LAB, financiado por la Diputación de Cáceres a través de las Universidades Populares, ha iniciado esta semana una nueva edición de esta propuesta formativa en la sede de AUPEX Creofonte, en Casar de Cáceres, con una primera jornada intensiva presencial.

El objetivo de esta iniciativa es favorecer la incorporación de las artes del movimiento a los procesos de participación cultural y comunitaria, generando al mismo tiempo nuevas oportunidades de capacitación profesional y facilitando el acceso a estas prácticas artísticas en los municipios rurales.

Para ello, propone un proceso de formación, experimentación, mentoría y práctica comunitaria dirigido a capacitar a 8 profesionales para facilitar procesos artísticos vinculados a la danza y las artes del movimiento en el medio rural extremeño.

La formación contempla un total de 100 horas, distribuidas en 70 horas de formación especializada y 30 horas de prácticas y acciones comunitarias que se desarrollarán en Aliseda, Almoharín, Torremocha y Valdastillas, donde habrá encuentros intensivos, sesiones formativas, acompañamiento y trabajo directo con grupos y colectivos locales.

La formación está liderada por la coreógrafa y bailarina Sara García-Guisado, acompañada por la experta en procesos creativos y cambio social Marga Íñiguez, y reúne perfiles procedentes de ámbitos como las artes escénicas, la salud y la acción social.

El proyecto Acercadanza_LAB se enmarca en el Plan de Acción Cultural en la provincia de Cáceres, financiado por la Diputación de Cáceres y desarrollado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEx) y Casa de Harina, informa la institución provincial.

Junto a las proyectos Arte en la Calle y Patrimonio Cultural Inmaterial, conforman las tres líneas de acción de este plan que tiene por objetivo reforzar el papel de las Universidades Populares como espacios de encuentro, participación y transformación social a través de la cultura, así como fortalecer vínculos comunitarios, favorecer la participación ciudadana y generar nuevas oportunidades de desarrollo en el medio rural.