Diputación de Badajoz llevará a los municipios 900 actividades culturales y deportivas en las que invertirá 1,1 millones

La Diputación de Badajoz llevará a las localidades de la provincia un total de 900 actividades culturales y deportivas en el marco de un programa en el que ha invertido 1.161.000 euros.

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado este miércoles los dos programas de dinamización, tanto cultural como deportiva, que se desarrollarán a lo largo de todo el año desde el Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional.

En concreto, del total de actividades ofertadas, 360 son de carácter deportivo, que garantizan dos propuestas para cada municipio y una inversión de 326.000 euros, con el objetivo de "fomentar la práctica de la actividad física, los hábitos de vida saludables y la convivencia entre generaciones, acercando el deporte a todos los rincones de la provincia", señala la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Por su parte, el anuncio cultural concentra 540 actividades, que suponen tres propuestas para cada municipio, con una inversión de 785.000 euros para esta programación, que abarca distintas disciplinas artísticas y culturales, "promoviendo el acceso a la cultura en igualdad de condiciones y dinamizando la vida social y cultural de los pueblos", señala.

Con esta iniciativa, la Institución provincial reafirma su "apuesta por la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento del tejido cultural y deportivo en el ámbito local", facilitando a los ayuntamientos recursos y propuestas de calidad que contribuyen al desarrollo social y económico de la provincia.

Este programa supone, además, un "impulso para el sector cultural y deportivo, favoreciendo la contratación de profesionales y empresas vinculadas a estos ámbitos, y consolidando una oferta estable que llega de manera equilibrada a todos los municipios", concluye la institución.