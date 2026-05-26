La Diputación de Badajoz licita por 1,3 millones obras de humanización de travesías en carreteras provinciales

La Diputación de Badajoz ha sacado a licitación la contratación, dividida en tres lotes, de las obras de humanización de diversas travesías de la red de carreteras de la institución provincial de las zonas suroeste, sureste y noreste por 1.362.193,22 euro (IVA incluido), distribuido en las anualidades de 2026 (201.096,62 euro) y 2027 (1.161.096,60 euro).

La licitación, por procedimiento abierto simplificado tiene una fecha límite de presentación de ofertas hasta el próximo 2 de junio a las 14,00 horas.

Las empresas interesadas pueden obtener más información y acceder a los documentos de licitación en el portal de contratación pública de la Diputación de Badajoz.

En concreto, el Lote 1, para la Zona Suroeste, cuenta con un presupuesto de 583.221,26 euros (IVA incluido), de los que 91.610,63 euros corresponden a la anualidad de 2026 y 491.610,63 euros a 2027.

Las actuaciones previstas afectan a las carreteras provinciales BA-069 de Fuente de Cantos a Medina de las Torres; BA-160, Zafra - Bodonal de la Sierra; la BA-143, Valencia del Mombuey - Villanueva del Fresno; y la BA-102, Oliva de la Frontera-Límite con Portugal.

El proyecto incluye la ejecución de acerados, zonas de aparcamiento, zonas verdes o adecuación de accesos en algunos tramos.

En la BA-069, Fuente de Cantos a Medina de las Torres se contemplas además la construcción de un carril bici y la corrección de la curva en PK 0+360, informa en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

Por su parte, el Lote 2, que afecta a la Zona Sureste, incluye actuaciones en la BA-018, Azuaga a Guadalcanal y en la BA-086, Maguilla a EX-103. El presupuesto total asciende a 325.625,11 euros (IVA incluido), distribuidos entre 62.812,56 euros en 2026 y 262.812,55 euros en 2027.

Las obras contemplan la reposición de la capa de rodadura de la calzada, la mejora de acerados, la renovación del pavimento en zonas de aparcamiento y la actualización de la señalización.

Mientras, el Lote 3, correspondiente a la zona noreste, cuenta con un presupuesto de 453.346,85 euros (IVA incluido), repartidos entre 46.673,43 euros en 2026 y 406.673,42 euros en 2027.

Las actuaciones se desarrollarán en la BA-046, Casas de Don Pedro; la BA-137, Talarrubias a Casas de Don Pedro; la BA-113, Quintana de la Serena a EX-210 por Valle de la Serena; la BA-128, Sancti Spiritus a BA-136; y la BA-129, Sancti Spiritus a EX-322.

En las carreteras BA-046, BA-137 y BA-128 se renovará el firme y se reorganizarán los espacios destinados al tráfico rodado y al tránsito peatonal. En la BA-113 se instalará una marquesina para parada de autobús, acompañada de la ampliación del acerado y un paso sobreelevado conectado con el itinerario peatonal.

Con estos trabajos la Diputación de Badajoz fortalece su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, trabajando para la consecución del ODS 9, Industria, innovación e infraestructuras.

Asimismo, esta actuación esta incluida en el Objetivo Estratégico 2 'Impulsar la regeneración de los pueblos, mejorar la sostenibilidad, acceso y accesibilidad de servicios públicos e infraestructuras'.