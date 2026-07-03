La Diputación de Badajoz destina 150.000 euros a reforzar los fondos de bibliotecas municipales y agencias de lectura

La Diputación de Badajoz ha destinado 150.000 euros a una convocatoria de subvenciones en especie que permite reforzar los fondos de las bibliotecas municipales y agencias de lectura de la provincia.

El Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz (BOP) publica en su número de este pasado miércoles día 1 una nueva convocatoria de subvenciones en especie destinada a la dotación de fondos bibliográficos y audiovisuales para bibliotecas públicas municipales y agencias de lectura de la provincia.

Así, las ayudas consisten en la entrega de fondos bibliográficos y audiovisuales adquiridos previamente por la diputación; y serán los solicitantes quienes confeccionen la selección de obras que deseen incorporar a sus colecciones en función de las cantidades asignadas.

En concreto, podrán solicitarlas los ayuntamientos y las entidades locales menores de la provincia de Badajoz que dispongan de bibliotecas públicas o agencias de lectura abiertas al público.

El presupuesto destinado a estas ayudas asciende a 150.000 euros, de los que 140.000 euros son para ayuntamientos y 10.000 a entidades locales menores, según detalla en nota de prensa la institución provincial.

REQUISITOS

Todas las entidades que cumplan los requisitos recibirán una asignación mínima valorada en 400 euros, que podrá incrementarse en función de distintos criterios objetivos como el gasto municipal realizado en la biblioteca durante 2025, el número de habitantes, la antigüedad del centro, el grado de cumplimiento del convenio de integración en el Sistema Bibliotecario de Extremadura y la ratio de volúmenes por habitante.

Las bibliotecas o agencias de lectura beneficiarias deben estar integradas en el Sistema Bibliotecario de Extremadura y acreditar que el servicio permanece abierto y funciona con regularidad.

También debe estar inscrita en el Directorio de Bibliotecas Españolas como biblioteca pública, encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no debe estar incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario previstas en la legislación de subvenciones.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía telemática, a través de la sede electrónica de la Diputación de Badajoz, en el plazo de 30 días naturales contados desde el siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP, es decir, a partir de este jueves 2 de julio.