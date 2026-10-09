La DGT prevé 97.000 desplazamientos en Extremadura en el Puente del Pilar

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, 9 de octubre, el dispositivo especial de tráfico con motivo de la festividad del Pilar, que se prolongará hasta la medianoche del lunes 12, periodo en el que prevé 97.000 desplazamientos en Extremadura.

De ellos, 58.200 se producirán en la provincia de Badajoz, es decir, el 60% de los desplazamientos totales, y 38.800 en la provincia de Cáceres, el 40% restante.

Las principales vías que concentrarán una mayor intensidad de tráfico en la región serán la A-5, A-66 y N-430 en la provincia de Badajoz, mientras que en Cáceres serán la A- 5, A-66 y EX-A1.

A su vez, los principales puntos conflictivos identificados en la provincia de Cáceres se encuentra la A-5, a la altura de Navalmoral de la Mata, donde pueden producirse retenciones en sentido Madrid por afluencia e intensidad de vehículos, y la N-110, en Cabezuela del Valle, donde también pueden registrarse retenciones.

Asimismo, existen obras en fase de ejecución en la A-66, en Cáceres, entre los puntos kilométricos 553,750 y 557,444, con afección por el cierre de carriles en sentido Sevilla y habilitación de circulación en ambos sentidos mediante desvío provisional por calzada sentido Gijón, así como en la N-110, en Cabezuela del Valle, entre los puntos kilométricos 371,500 y 372,100, donde la circulación se regula mediante semáforos debido al estrechamiento de la calzada.

En España, la DGT prevé 5.760.000 movimientos de largo recorrido por carretera durante el Puente del Pilar, con una media de 1.440.000 desplazamientos al día, sobre todo, hacia zonas de costa y montaña, segundas residencias y poblaciones que celebran sus fiestas patronales como Zaragoza o la Comunidad Valenciana, donde el día 9 es festivo.

El operativo dispone de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de la Unidad de Medios Aéreos, de los centros de gestión de tráfico y de mantenimiento de equipos e instalación de medidas en carretera, además de servicios de emergencias.

Además, la DGT empleará todos los medios técnicos disponibles, como radares fijos y móviles de control de velocidad, helicópteros, drones y cámaras para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad.

Entre las acciones previstas para facilitar la movilidad se encuentra la instalación de carriles adicionales y reversibles en sentido contrario al habitual, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan, así como otras medidas de ordenación en los puntos y tramos de mayor intensidad. El dispositivo contempla también itinerarios alternativos para las rutas más saturadas.