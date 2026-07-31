La DGT inicia este viernes el II dispositivo de la Operación Verano, con 70.500 desplazamientos previstos en Extremadura

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, 31 de julio, la Operación Especial 1º de Agosto, uno de los dispositivos de regulación y vigilancia más importantes del verano, coincidiendo con el relevo entre quienes finalizan sus vacaciones y quienes las comienzan, además de los desplazamientos habituales del fin de semana.

El operativo permanecerá activo hasta las 24,00 horas del domingo, 2 de agosto, y durante estos tres días se prevén 70.500 desplazamientos de largo recorrido por las carreteras de Extremadura, de los que 42.300 (60%) corresponderán a la provincia de Badajoz y 28.200 (40%) a la de Cáceres.

Aunque esta operación tendrá una duración de tres días, uno menos que en 2025, la intensidad media diaria del tráfico aumentará un 3,84 por ciento, según los datos aportados por la DGT.

Las carreteras extremeñas que registrarán una mayor intensidad de circulación serán la A-5, la A-66 y la N-430 en la provincia de Badajoz, mientras que en Cáceres el mayor volumen de tráfico se concentrará en la A-5, la A-66 y la EX-A1.

Además, se prevén posibles retenciones en la A-5, a la altura de Navalmoral de la Mata, sentido Madrid, y en la N-110, en el tramo de Cabezuela del Valle.

También continúan las obras en la A-66, en Cáceres, y en la N-110, en Cabezuela del Valle, por lo que se recomienda extremar la precaución y atender a la señalización provisional.