Los detenidos por su implicación en una reyerta en Mérida podrían pasar este martes a disposición judicial

Los dos hombres detenidos por su supuesta implicación en una reyerta ocurrida en la madrugada de este pasado domingo en Mérida, durante la cual ha perdido la vida un hombre de 41 años, podrían pasar este martes disposición judicial.

Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha señalado que se ha decretado el secreto de sumario y que hay dos detenidos que "previsiblemente" pasarán a disposición judicial este martes.

Además de la persona fallecida, también hay otra más herida, ha apuntado en declaraciones a los medios preguntado por este caso, en relación al cual no ha podido ofrecer más datos sobre cómo sucedieron los hechos porque "ahora" mismo la investigación está abierta y se ha declarado el secreto el sumario, ni tampoco sobre si podría tratarse de un ajuste de cuentas o si fue una discusión.

"Está bajo secreto de sumario y, evidentemente, no puedo hablar de cuestiones concretas", ha especificado, junto con que sí puede indicar que los dos pasarán a disposición judicial este martes y que, a partir de ahí, entiende que se podrán conocer "más datos".

Cabe recordar que un varón de 41 años ha fallecido en la madrugada de este pasado domingo en Mérida, tras una reyerta con arma blanca en la cual se han visto implicados varios hombres. Los hechos han sido registrados sobre las 5,00 horas de este domingo en la zona de Los Bodegones de la capital extremeña, según fuentes policiales.