Detenido un vecino de Puebla de Alcocer por 17 robos en viviendas y vehículos de la localidad

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un vecino de la localidad pacense de Puebla de Alcocer acusado de un total de 17 de robos perpetrados en viviendas y vehículos de este mismo municipio, en los que llegó a apoderarse de unos 7.500 euros y de numerosas joyas.

Este es el resultado de la Operación 'Martes Foina', que se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de los robos que se estaban produciendo en el municipio Puebla de Alcocer, siempre con el mismo modus operandi, tras escalar a las viviendas y ante la ausencia de sus moradores.

En estos robos, el autor consiguió apoderarse de dinero y joyas, como pendientes, esclavas, cordones, anillos o gargantillas, además de otros objetos de valor que pudieran hallarse en el interior de vehículos estacionados en la vía pública, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Durante el desarrollo de la investigación y pruebas periciales, los agentes determinaron la identidad del supuesto autor de los robos, un vecino de esta misma localidad con antecedentes policiales por hechos similares, quien, antes de perpetrar los robos, controlaba la salida de los inmuebles de sus propios vecinos, para posteriormente escalar y adentrarse en las viviendas.

Con todas las pruebas incriminatorias, este hombre fue detenido el pasado sábado como supuesto autor de trece robos en el interior de viviendas y en cuatro vehículos, perpetrados desde el pasado verano.

Una vez instruidas las correspondientes diligencias, junto con el detenido han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Herrera del Duque.